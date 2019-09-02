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Зростанню економіки на 40% в Україні завадить відсутність інвестицій, борги і криза - економіст

Зростанню економіки на 40% в Україні завадить відсутність інвестицій, борги і криза - економіст

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 вересня. УНН. Стійке зростання економіки України протягом 5 років буде неможливим через нестачу інвестицій, невигідні умови реструктуризації боргу і можливу світову фінансову кризу. Таку думку висловив економіст Віктор Скаршевський в коментарі кореспонденту УНН.

"Зараз, без озвученого плану дій уряду, це більше схоже на побажання, без обґрунтування. Але вже зараз можна говорити, що 40% за 5 років - це мінімум 7% зростання в рік. І це виходить високий темп зростання протягом 5 років. Для того, щоб досягти таких темпів зростання, необхідно, щоб інвестиції становили 25-30% від ВВП, як показує досвід інших країн. В Україні цей показник становить 15-17%, тобто в два рази менше. Збільшити інвестиції в два рази нереально", - зазначив Скаршевський.

За його словами, уряду необхідно не просто забезпечити короткострокове зростання економіки - цей тренд має бути довгостроковим і стійким. В умовах, коли всі міжнародні інституції прогнозують світову фінансову кризу, маленьку сировинну українську економіку очікує, скоріше, падіння.

При цьому він додав, що навіть в разі, якщо українська економіка і продемонструє небувале зростання в 7%, держава буде змушена розплачуватися за боргом, який був реструктуризований колишнім міністром фінансів Наталією Яресько, і додатково виплатити міжнародним кредиторам 10-12 млрд доларів протягом цих 5 років.

"Це зростання ще буде і каратися. Тому було б логічно, якби прем'єр-міністр, заявляючи про 40% зростання за 5 років, додав, що збирається робити з невигідною для України реструктуризацією зовнішнього боргу", - додав економіст.

Нагадаємо, на думку Прем'єр-міністра України Олексія Гончарука, економіка України може зрости на 40% за п'ять років за рахунок іноземних інвестицій, лібералізації економіки і зменшення ролі держави на ринках.

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