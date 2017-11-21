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Зростання пенсій і зарплат: в українців покращилися споживчі настрої

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. У жовтні споживчі настрої українців покращилися: індекс становив 62,6, що на 3,6 пункта більше, ніж у вересні поточного року. Такі дані в своєму щомісячному звіті вказала GfK Ukraine, повідомляє УНН.

Особливо зріс індекс поточного становища - на 5 пунктів до рівня 60.

Складові цього індексу змінилися таким чином:

  • індекс поточного особистого матеріального становища становив 52,4, що на 3,6 пункта вище показника у вересні;
  • індекс доцільності великих покупок піднявся на 6,4 пункта і встановився на позначці 67,6.

Індекс економічних очікувань в жовтні піднявся на 2,8 пункту до рівня 64,4.

Динаміка складових цього індексу виглядає так:

  • індекс очікуваних змін особистого матеріального становища збільшився на 4,7 пункта в порівнянні з вереснем і становить 59,4;
  • індекс очікуваного розвитку економіки країни впродовж найближчого року дещо зменшився і становив 59,7;
  • індекс очікуваного розвитку економіки країни впродовж найближчих 5 років становить 74,1, що на 4,1 пункта вище за вересневий показник.

"Очікування українців з безробіття в жовтні покращилися: показник індексу знизився на 2,6 пункта і становив 128,3", - йдеться в звіті.

Зазнав змін і індекс інфляційних очікувань - він виріс на 0,6 пункта, становивши 185,8.

Також незначно змінилися і очікування українців щодо курсу гривні протягом найближчих 3 місяців: індекс девальваційних очікувань знизився на 0,4 пункта до 156,6.

"Позитивні зміни в споживчих настроях українців є наслідком зростання пенсій в жовтні поточного року, а також очікувань запланованого збільшення: стипендій в листопаді і мінімального розміру заробітної плати на початку 2018 року", - переконані аналітики GfK Ukraine.

Додамо, максимальні показники індексу споживчих настроїв, індексу економічних очікувань і поточного стану досягають позначки в 200 пунктів.

Нагадаємо, згідно з даними дослідницької компанії Nielsen, в списку головних проблем, які непокоять українців, перше місце займає зростання тарифів на комунальні послуги (28%), друге і третє - зростання цін на продукти харчування (21%) і стан економіки (19%).

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