Рост пенсий и зарплат: у украинцев улучшились потребительские настроения
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. В октябре потребительские настроения украинцев улучшились: индекс составлял 62,6, что на 3,6 пункта больше, чем в сентябре текущего года. Такие данные в своем ежемесячном отчете привела GfK Ukraine, сообщает УНН.
Особенно вырос индекс текущего положения - на 5 пунктов до уровня 60.
Составляющие этого индекса изменились таким образом:
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- индекс текущего личного материального положения составил 52,4, что на 3,6 пункта выше показателя в сентябре;
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- индекс целесообразности крупных покупок поднялся на 6,4 пункта и установился на отметке 67,6.
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Индекс экономических ожиданий в октябре поднялся на 2,8 пункта до уровня 64,4.
Динамика составляющих этого индекса выглядит так:
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- индекс ожидаемых изменений личного материального положения увеличился на 4,7 пункта по сравнению с сентябрем и составляет 59,4;
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- индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайшего года несколько уменьшился и составил 59,7;
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- индекс ожидаемого развития экономики страны в течение ближайших 5 лет составляет 74,1, что на 4,1 пункта выше сентябрьского показателя.
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"Ожидания украинцев по безработице в октябре улучшились: показатель индекса опустился на 2,6 пункта и составил 128,3", – говорится в отчете.
Претерпел изменения и индекс инфляционных ожиданий – он вырос на 0,6 пункта, составив 185,8.
Также незначительно изменились и ожидания украинцев относительно курса гривны в течение ближайших 3 месяцев: индекс девальвационных ожиданий снизился на 0,4 пункта до 156,6.
"Позитивные изменения в потребительских настроениях украинцев являются следствием роста пенсий в октябре текущего года, а также ожиданий запланированного увеличения: стипендий в ноябре и минимального размера заработной платы в начале 2018 года", – убеждены аналитики GfK Ukraine.
Добавим, максимальные показатели индекса потребительских настроений, индекса экономических ожиданий и текущего положения достигают отметки в 200 пунктов.
Напомним, согласно данным исследовательской компании Nielsen, в списке главных проблем, которые беспокоят украинцев, первое место занимает рост тарифов на коммунальные услуги (28%), второе и третье – рост цен на продукты питания (21%) и состояние экономики (19%).