Запобігання самогубствам серед дітей та підлітків: ювенальні прокурори провели зустрічі зі 116 тис. учнів у школах

Ювенальні прокурори упродовж вересня провели майже 3,5 тис. профілактичних заходів у школах для запобігання суїцидальній поведінці дітей і підлітків на тлі тривожної тенденції щодо зростання кількість самогубств і спроб суїциду серед неповнолітніх. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

За даними ЮНІСЕФ, щороку у світі від самогубств гине майже 46 тисяч дітей віком від 10 до 19 років. Це одна дитина кожні 11 хвилин. У 2025 році кількість самогубств і спроб суїциду серед неповнолітніх зросла на 17%. Найбільш уразлива вікова категорія – підлітки 14–16 років

З огляду на тривожні тенденції, за ініціативи Генерального прокурора Департамент захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству

Офісу Генерального прокурора спільно з громадською організацією "Волонтер" та за підтримки ЮНІСЕФ підготував інтерактивні матеріали для профілактичних занять із підлітками.

Окрім цього, за дорученням Генерального прокурора, ювенальні прокурори упродовж вересня 2025 року провели майже 3,5 тис профілактичних заходів у більш ніж 2 тис навчальних закладів. Участь у них взяли понад 116 тис. учнів 6–11 класів