Предотвращение самоубийств среди детей и подростков: ювенальные прокуроры провели встречи со 116 тыс. учеников в школах

Ювенальные прокуроры в течение сентября провели почти 3,5 тыс. профилактических мероприятий в школах для предотвращения суицидального поведения детей и подростков на фоне тревожной тенденции роста количества самоубийств и попыток суицида среди несовершеннолетних. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

По данным ЮНИСЕФ, ежегодно в мире от самоубийств погибает почти 46 тысяч детей в возрасте от 10 до 19 лет. Это один ребенок каждые 11 минут. В 2025 году количество самоубийств и попыток суицида среди несовершеннолетних выросло на 17%. Наиболее уязвимая возрастная категория – подростки 14–16 лет

Учитывая тревожные тенденции, по инициативе Генерального прокурора Департамент защиты интересов детей и противодействия домашнему насилию

Офиса Генерального прокурора совместно с общественной организацией "Волонтер" и при поддержке ЮНИСЕФ подготовил интерактивные материалы для профилактических занятий с подростками.

Кроме этого, по поручению Генерального прокурора, ювенальные прокуроры в течение сентября 2025 года провели почти 3,5 тыс. профилактических мероприятий в более чем 2 тыс. учебных заведений. Участие в них приняли более 116 тыс. учащихся 6–11 классов