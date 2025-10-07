Предотвращение самоубийств среди детей и подростков: ювенальные прокуроры провели встречи со 116 тыс. учеников в школах
Киев • УНН
Ювенальные прокуроры в сентябре провели почти 3,5 тыс. профилактических мероприятий в школах. Это произошло на фоне роста количества самоубийств среди несовершеннолетних на 17% в 2025 году.
Ювенальные прокуроры в течение сентября провели почти 3,5 тыс. профилактических мероприятий в школах для предотвращения суицидального поведения детей и подростков на фоне тревожной тенденции роста количества самоубийств и попыток суицида среди несовершеннолетних. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
По данным ЮНИСЕФ, ежегодно в мире от самоубийств погибает почти 46 тысяч детей в возрасте от 10 до 19 лет. Это один ребенок каждые 11 минут. В 2025 году количество самоубийств и попыток суицида среди несовершеннолетних выросло на 17%. Наиболее уязвимая возрастная категория – подростки 14–16 лет
Учитывая тревожные тенденции, по инициативе Генерального прокурора Департамент защиты интересов детей и противодействия домашнему насилию
Офиса Генерального прокурора совместно с общественной организацией "Волонтер" и при поддержке ЮНИСЕФ подготовил интерактивные материалы для профилактических занятий с подростками.
Кроме этого, по поручению Генерального прокурора, ювенальные прокуроры в течение сентября 2025 года провели почти 3,5 тыс. профилактических мероприятий в более чем 2 тыс. учебных заведений. Участие в них приняли более 116 тыс. учащихся 6–11 классов
Отмечается, что защита прав и интересов детей является одним из ключевых приоритетов органов прокуратуры. Эффективная профилактика возможна только при условии общей ответственности – со стороны родителей, педагогов, правоохранительных органов и общества.
Только объединив усилия, мы сможем создать для детей безопасную среду, где каждый ребенок будет чувствовать себя услышанным и защищенным
Дополнение
В Ровно правоохранители устанавливают обстоятельства гибели 16-летней девушки, которая выбросилась из окна.