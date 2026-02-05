Зробив страшенно багато хорошого: Трамп заявив, що ймовірно потрапить до раю

$43.170.02
Ексклюзив
15:05 • 6688 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
14:39 • 7398 перегляди
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
13:04 • 12069 перегляди
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
5 лютого, 10:18 • 22402 перегляди
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 50466 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
5 лютого, 09:53 • 26088 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
5 лютого, 09:33 • 25635 перегляди
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
5 лютого, 09:26 • 21148 перегляди
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
5 лютого, 09:20 • 14282 перегляди
На тлі негоди сталося вже 259 ДТП: до третини - у Києві та області, рух на Житомирській трасі ускладнено
5 лютого, 07:22 • 14040 перегляди
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров
Окупанти перекидають війська на північ Донеччини, формат переміщення нетиповий - АндрющенкоPhoto5 лютого, 07:12 • 29759 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto11:46 • 15842 перегляди
Переговори України, США та рф в Абу-Дабі завершилися12:00 • 21238 перегляди
Зниклу 13-річну дівчинку з Львівщини знайшли мертвою12:12 • 6760 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo13:14 • 11122 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
15:05 • 6688 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 50464 перегляди
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою4 лютого, 11:15 • 63035 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 92969 перегляди
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка3 лютого, 14:17 • 92741 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Туск
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Віталій Кличко
Україна
Сполучені Штати Америки
Абу-Дабі
Європа
Львів
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро15:30 • 1248 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo13:14 • 11246 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto11:46 • 15961 перегляди
Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з’явилося цуценя4 лютого, 23:05 • 37987 перегляди
Корсет Вайолет Бріджертон: художник по костюмах розкрив деталі створення образуVideo4 лютого, 19:58 • 20837 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
МіГ-29
Опалення

Зробив страшенно багато хорошого: Трамп заявив, що ймовірно потрапить до раю

Київ • УНН

 • 152 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив, що ймовірно потрапить до раю, оскільки він зробив багато хорошого. Він назвав свої попередні висловлювання жартом, звинувативши ЗМІ у неправильній інтерпретації.

Зробив страшенно багато хорошого: Трамп заявив, що ймовірно потрапить до раю

Президент США Дональд Трамп заявив, що йому "варто потрапити до раю" і хоч він і не ідеальний кандидат, але "зробив страшенно багато хорошого", передає УНН із посиланням на AP.

Деталі

Виступаючи на Національному молитовному сніданку, президент США заявив, що його минулі припущення про те, що він може не потрапити до раю, були насправді жартом.

Він звинуватив ЗМІ в тому, що вони написали його слова про потойбічне життя в точності, натякаючи, що його почуття іронії не виявилося в репортажах.

Видання зауважує, що це тактика, яку Трамп часто використовує, коли його коментарі викликають несподіваний резонанс, намагаючись пом'якшити їх, не натякаючи на можливе застереження.

"Я просто жартував", - сказав Трамп про свої минулі коментарі.

"Я справді думаю, що, мабуть, мені варто туди (в рай - ред.) потрапити. Я маю на увазі, я не ідеальний кандидат, але я зробив страшенно багато хорошого для ідеальних людей" - резюмував президент США.

Трамп закликав забути про "файли Епштейна": не став коментувати скарги вцілілих04.02.26, 09:46 • 3502 перегляди

Антоніна Туманова

Новини Світу
Вибори в США
Дональд Трамп