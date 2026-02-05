Зробив страшенно багато хорошого: Трамп заявив, що ймовірно потрапить до раю
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп заявив, що ймовірно потрапить до раю, оскільки він зробив багато хорошого. Він назвав свої попередні висловлювання жартом, звинувативши ЗМІ у неправильній інтерпретації.
Президент США Дональд Трамп заявив, що йому "варто потрапити до раю" і хоч він і не ідеальний кандидат, але "зробив страшенно багато хорошого", передає УНН із посиланням на AP.
Деталі
Виступаючи на Національному молитовному сніданку, президент США заявив, що його минулі припущення про те, що він може не потрапити до раю, були насправді жартом.
Він звинуватив ЗМІ в тому, що вони написали його слова про потойбічне життя в точності, натякаючи, що його почуття іронії не виявилося в репортажах.
Видання зауважує, що це тактика, яку Трамп часто використовує, коли його коментарі викликають несподіваний резонанс, намагаючись пом'якшити їх, не натякаючи на можливе застереження.
"Я просто жартував", - сказав Трамп про свої минулі коментарі.
"Я справді думаю, що, мабуть, мені варто туди (в рай - ред.) потрапити. Я маю на увазі, я не ідеальний кандидат, але я зробив страшенно багато хорошого для ідеальних людей" - резюмував президент США.
