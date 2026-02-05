Сделал ужасно много хорошего: Трамп заявил, что, вероятно, попадет в рай

$43.170.02
Эксклюзив
15:05 • 10626 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
14:39 • 10681 просмотра
Конец соглашения о ядерном сдерживании между рф и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
13:04 • 13858 просмотра
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузыPhoto
5 февраля, 10:18 • 24495 просмотра
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
5 февраля, 10:05 • 53952 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
5 февраля, 09:53 • 26720 просмотра
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
5 февраля, 09:33 • 26129 просмотра
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
5 февраля, 09:26 • 21381 просмотра
Генштаб подтвердил поражение логистического хаба оккупантов, пункта управления дронов подразделения "Ахмата" на курщине
5 февраля, 09:20 • 14431 просмотра
На фоне непогоды произошло уже 259 ДТП: до трети - в Киеве и области, движение на Житомирской трассе затруднено
5 февраля, 07:22 • 14162 просмотра
В Абу-Даби начался второй день переговоров с участием Украины, США и рф - Умеров
Оккупанты перебрасывают войска на север Донетчины, формат перемещения нетипичен - Андрющенко
5 февраля, 07:12 • 31141 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имя
11:46 • 17949 просмотра
Переговоры Украины, США и рф в Абу-Даби завершились
12:00 • 22710 просмотра
Пропавшую 13-летнюю девочку из Львовской области нашли мертвой
12:12 • 9524 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерью
13:14 • 13305 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
15:05 • 10626 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
5 февраля, 10:05 • 53952 просмотра
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой4 февраля, 11:15 • 64492 просмотра
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37 • 94434 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко3 февраля, 14:17 • 94121 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Дональд Туск
Рустем Умеров
Андрей Садовый
Украина
Соединённые Штаты
Абу-Даби
Европа
Львов
Louis Vuitton представил настольные часы-грузовик за 650 тысяч евро
15:30 • 3138 просмотра
"Когда слова излишни": Елена Мозговая показала мужа-военного и нежный момент с дочерью
13:14 • 13477 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имя
11:46 • 18119 просмотра
Принцесса Уэльская подтвердила пополнение в семье: у Кейт и Уильяма появился щенок
4 февраля, 23:05 • 40442 просмотра
Корсет Вайолет Бриджертон: художник по костюмам раскрыл детали создания образа
4 февраля, 19:58 • 21582 просмотра
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Отопление
Микоян МиГ-29

Сделал ужасно много хорошего: Трамп заявил, что, вероятно, попадет в рай

Киев • УНН

 • 1276 просмотра

Президент США Дональд Трамп заявил, что, вероятно, попадет в рай, поскольку он сделал много хорошего. Он назвал свои предыдущие высказывания шуткой, обвинив СМИ в неправильной интерпретации.

Сделал ужасно много хорошего: Трамп заявил, что, вероятно, попадет в рай

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему "стоит попасть в рай" и хоть он и не идеальный кандидат, но "сделал чертовски много хорошего", передает УНН со ссылкой на AP.

Детали

Выступая на Национальном молитвенном завтраке, президент США заявил, что его прошлые предположения о том, что он может не попасть в рай, были на самом деле шуткой.

Он обвинил СМИ в том, что они написали его слова о загробной жизни в точности, намекая, что его чувство иронии не проявилось в репортажах.

Издание отмечает, что это тактика, которую Трамп часто использует, когда его комментарии вызывают неожиданный резонанс, пытаясь смягчить их, не намекая на возможное предостережение.

"Я просто шутил", - сказал Трамп о своих прошлых комментариях.

"Я действительно думаю, что, пожалуй, мне стоит туда (в рай - ред.) попасть. Я имею в виду, я не идеальный кандидат, но я сделал чертовски много хорошего для идеальных людей" - резюмировал президент США.

Трамп призвал забыть о "файлах Эпштейна": не стал комментировать жалобы выживших04.02.26, 09:46 • 3596 просмотров

Антонина Туманова

Новости Мира
Выборы в США
Дональд Трамп