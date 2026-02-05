Сделал ужасно много хорошего: Трамп заявил, что, вероятно, попадет в рай
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп заявил, что, вероятно, попадет в рай, поскольку он сделал много хорошего. Он назвал свои предыдущие высказывания шуткой, обвинив СМИ в неправильной интерпретации.
Президент США Дональд Трамп заявил, что ему "стоит попасть в рай" и хоть он и не идеальный кандидат, но "сделал чертовски много хорошего", передает УНН со ссылкой на AP.
Детали
Выступая на Национальном молитвенном завтраке, президент США заявил, что его прошлые предположения о том, что он может не попасть в рай, были на самом деле шуткой.
Он обвинил СМИ в том, что они написали его слова о загробной жизни в точности, намекая, что его чувство иронии не проявилось в репортажах.
Издание отмечает, что это тактика, которую Трамп часто использует, когда его комментарии вызывают неожиданный резонанс, пытаясь смягчить их, не намекая на возможное предостережение.
"Я просто шутил", - сказал Трамп о своих прошлых комментариях.
"Я действительно думаю, что, пожалуй, мне стоит туда (в рай - ред.) попасть. Я имею в виду, я не идеальный кандидат, но я сделал чертовски много хорошего для идеальных людей" - резюмировал президент США.
