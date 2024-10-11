"Зроблено в Україні": Кравченко заявив, що 105 підприємств Київщини вже доєдналися до програми "Національний кешбек"

Київщина активно реалізовує всі урядові програми підтримки бізнесу, в тому числі ініціативу "Зроблено в Україні". 105 підприємств Київської області вже стали учасниками програми "Національний кешбек". Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко, передає УНН.

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Глава Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко взяв участь у бізнес-форумі "Зроблено в Україні".

Цього року за ініціативи Президента Володимира Зеленського була започаткована комплексна політика "Зроблено в Україні", щоб підтримати український бізнес. Сьогодні під час бізнес-форуму "Зроблено в Україні" говорили про практичні заходи підтримки наших підприємців.

"Основне, чого очікує бізнес від нас – чесних і прозорих правил гри та дієвої антикорупційної політики. Київщина в пʼятірці лідерів серед бізнес-привабливих регіонів. Стабільно зростає кількість нових суб’єктів господарювання. На сьогодні їх вже 220 тис. За 8 місяців цього року в регіоні зареєстровано понад 16 тис. нових суб’єктів підприємницької діяльності", – сказав Руслан Кравченко.

Він також наголосив, що важливий постійний діалог із бізнесом, бо лише разом можна напрацьовувати механізми, створення найкомфортніших умов у регіоні для підприємців.

"За обсягом прямих та капітальних інвестицій входимо у трійку лідерів, у п’ятірці серед економічно розвинених регіонів України за обсягом валового регіонального продукту. 90% представників бізнесу Київщини вже відновили свою роботу, 76% підприємств – працюють на повну потужність. Допомагаємо релокованим підприємствам – розмістили на Київщині 77 таких", – сказав начальник Київської ОВА.

Київщина активно реалізовує всі урядові програми підтримки бізнесу, в тому числі ініціативу "Зроблено в Україні". 105 підприємств Київської області вже стали учасниками програми "Національний кешбек".

"Маємо 13 індустріальних парків, з них 3 – відкрито впродовж останнього року із загальною сумою інвестицій 8,5 млрд грн. Працюємо над залученням іноземних інвестицій та поглибленням співпраці наших підприємців з іноземними колегами. Зокрема, вже створили онлайн платформу зі штатом Вашингтон – майданчик, де представники бізнесу, компанії та виробництва двох регіонів будуть співпрацювати, продавати свої послуги та продукти. Запропонували такі з майданчики створити з регіонами Італії та Канади", – підкреслив він.

За словами Руслана Кравченка, під час війни слова "Зроблено в Україні" набули особливого значення.

"Сьогодні це не лише про те, що споживати українське – патріотично і модно. Це про силу духу і незламність наших підприємців, які продовжують працювати під час постійних атак ворога та повітряних тривог. Те, що роблять українські підприємтва – це не просто товар з етикеткою. Це наша здатність спільно подолати будь-які виклики. Бо кожен продукт, виготовлений в Україні, несе в собі частинку нашої сили і нашої Перемоги", – додав Руслан Кравченко.