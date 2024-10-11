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"Зроблено в Україні": Кравченко заявив, що 105 підприємств Київщини вже доєдналися до програми "Національний кешбек"

Київ • УНН

 • 22080 перегляди

105 підприємств Київської області стали учасниками програми "Національний кешбек". Регіон входить у п'ятірку лідерів за бізнес-привабливістю та має 13 індустріальних парків.

"Зроблено в Україні": Кравченко заявив, що 105 підприємств Київщини вже доєдналися до програми "Національний кешбек"

Київщина активно реалізовує всі урядові програми підтримки бізнесу, в тому числі ініціативу "Зроблено в Україні". 105 підприємств Київської області вже стали учасниками програми "Національний кешбек". Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко, передає УНН.

Деталі

Глава Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко взяв участь у бізнес-форумі "Зроблено в Україні". 

Цього року за ініціативи Президента Володимира Зеленського була започаткована комплексна політика "Зроблено в Україні", щоб підтримати український бізнес. Сьогодні під час бізнес-форуму "Зроблено в Україні" говорили про практичні заходи підтримки наших підприємців.

"Основне, чого очікує бізнес від нас – чесних і прозорих правил гри та дієвої антикорупційної політики. Київщина в пʼятірці лідерів серед бізнес-привабливих регіонів. Стабільно зростає кількість нових суб’єктів господарювання. На сьогодні їх вже 220 тис. За 8 місяців цього року в регіоні зареєстровано понад 16 тис. нових суб’єктів підприємницької діяльності", – сказав Руслан Кравченко.

Він також наголосив, що важливий постійний діалог із бізнесом, бо лише разом можна напрацьовувати механізми, створення найкомфортніших умов у регіоні для підприємців.

"За обсягом прямих та капітальних інвестицій входимо у трійку лідерів, у п’ятірці серед економічно розвинених регіонів України за обсягом валового регіонального продукту. 90% представників бізнесу Київщини вже відновили свою роботу, 76% підприємств – працюють на повну потужність. Допомагаємо релокованим підприємствам – розмістили на Київщині 77 таких", – сказав начальник Київської ОВА.

Київщина активно реалізовує всі урядові програми підтримки бізнесу, в тому числі ініціативу "Зроблено в Україні". 105 підприємств Київської області вже стали учасниками програми "Національний кешбек".

"Маємо 13 індустріальних парків, з них 3 – відкрито впродовж останнього року із загальною сумою інвестицій 8,5 млрд грн. Працюємо над залученням іноземних інвестицій та поглибленням співпраці наших підприємців з іноземними колегами. Зокрема, вже створили онлайн платформу зі штатом Вашингтон – майданчик, де представники бізнесу, компанії та виробництва двох регіонів будуть співпрацювати, продавати свої послуги та продукти. Запропонували такі з майданчики створити з регіонами Італії та Канади", – підкреслив він.

За словами Руслана Кравченка, під час війни слова "Зроблено в Україні" набули особливого значення.

"Сьогодні це не лише про те, що споживати українське – патріотично і модно. Це про силу духу і незламність наших підприємців, які продовжують працювати під час постійних атак ворога та повітряних тривог. Те, що роблять українські підприємтва – це не просто товар з етикеткою. Це наша здатність спільно подолати будь-які виклики. Бо кожен продукт, виготовлений в Україні, несе в собі частинку нашої сили і нашої Перемоги", – додав Руслан Кравченко.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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