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"Сделано в Украине": Кравченко заявил, что 105 предприятий Киевщины уже присоединились к программе "Национальный кэшбек"

"Сделано в Украине": Кравченко заявил, что 105 предприятий Киевщины уже присоединились к программе "Национальный кэшбек"

Киев  •  УНН

11 октября 2024, 15:32  •  895 просмотра

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105 предприятий Киевской области стали участниками программы "Национальный кэшбек". Регион входит в пятерку лидеров по бизнес-привлекательности и имеет 13 индустриальных парков.

Киевщина активно реализует все правительственные программы поддержки бизнеса, в том числе инициативу "Сделано в Украине". 105 предприятий Киевской области уже стали участниками программы "Национальный кэшбек". Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает УНН.

Детали

Глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко принял участие в бизнес-форуме "Сделано в Украине". 

В этом году по инициативе Президента Владимира Зеленского была начата комплексная политика "Сделано в Украине", чтобы поддержать украинский бизнес. Сегодня во время бизнес-форума "Сделано в Украине" говорили о практических мерах поддержки наших предпринимателей.

"Основное, чего ожидает бизнес от нас - честных и прозрачных правил игры и действенной антикоррупционной политики. Киевщина в пятерке лидеров среди бизнес-привлекательных регионов. Стабильно растет количество новых субъектов хозяйствования. На сегодня их уже 220 тыс. За 8 месяцев этого года в регионе зарегистрировано более 16 тыс. новых субъектов предпринимательской деятельности", - сказал Руслан Кравченко.

Он также отметил, что важен постоянный диалог с бизнесом, потому что только вместе можно нарабатывать механизмы, создание комфортных условий в регионе для предпринимателей.

"По объему прямых и капитальных инвестиций входим в тройку лидеров, в пятерке среди экономически развитых регионов Украины по объему валового регионального продукта. 90% представителей бизнеса Киевщины уже возобновили свою работу, 76% предприятий - работают на полную мощность. Помогаем релоцированным предприятиям - разместили на Киевщине 77 таких", - сказал начальник Киевской ОВА.

Киевщина активно реализует все правительственные программы поддержки бизнеса, в том числе инициативу "Сделано в Украине". 105 предприятий Киевской области уже стали участниками программы "Национальный кэшбек".

"Есть 13 индустриальных парков, из них 3 - открыто в течение последнего года с общей суммой инвестиций 8,5 млрд грн. Работаем над привлечением иностранных инвестиций и углублением сотрудничества наших предпринимателей с иностранными коллегами. В частности, уже создали онлайн платформу со штатом Вашингтон - площадку, где представители бизнеса, компании и производства двух регионов будут сотрудничать, продавать свои услуги и продукты. Предложили такие площадки создать с регионами Италии и Канады", - подчеркнул он.

По словам Руслана Кравченко, во время войны слова "Сделано в Украине" приобрели особое значение.

"Сегодня это не только о том, что потреблять украинское - патриотично и модно. Это о силе духа и несокрушимости наших предпринимателей, которые продолжают работать во время постоянных атак врага и воздушных тревог. То, что делают украинские предприятия - это не просто товар с этикеткой. Это наша способность совместно преодолеть любые вызовы. Потому что каждый продукт, изготовленный в Украине, несет в себе частичку нашей силы и нашей Победы", - добавил Руслан Кравченко.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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