Зранку у Києві "стоять" усі мости

Деталі

Рух на всіх мостах, а саме — Північному, Південному, Патона, Метро та Дарницькому, ускладнено в напрямку правого берега.

На правому березі Києва частково ускладнено рух вулицями Набережно-Хрещатицька, Набережно-Рибальська, проспектом Героїв Сталінграда, вулицями Богатирська, Семена Скляренка, Вишгородська, Кирилівська, Олени Теліги, Новокостянтинівська, Щусєва.

Ускладнено рух вулицями Юрія Іллєнка, Січових Стрільців, проспектом Перемоги, вулицями Борщагівська, Вадима Гетьмана, проспектом Валерія Лобановського.

На лівому березі ускладнення руху помітні у бік правого берега проспектами Миколи Бажана, Соборності, Романа Шухевича та Броварським проспектом, Дарницьким шосе.

Затори утворились проспектом Петра Григоренка, проспектом Юрія Гагаріна, проспектом Визволителів, вулицями Миропільська, Братиславська, Оноре де Бальзака, проспектом Володимира Маяковського.

Доповнення

Введення жорстких карантинних обмежень з 5 квітня і пропуск у громадський транспорт за спецперепустками, у тому числі у метро, створив у перші дні локдауну у Києві транспортний колапс.

Люди, які не отримали свої спецперепустки, не могли дістатися на роботу чи додому. Така ситуація викликала значний попит на послуги таксі та зростання цін на поїздки, чим, до речі, зацікавився АМКУ.

Відразу ж у перший день локдауну в столиці зріс попит на оренду велосипедів.



