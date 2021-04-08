Утром в Киеве "стоят" все мосты
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. По состоянию на 8:30 четверга, 8 апреля, на нескольких мостах и улицах Киева образовались пробки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Детали
Движение на всех мостах, а именно - Северном, Южном, Патона, Метро и Дарницком, затруднено в направлении правого берега.
На правом берегу Киева частично затруднено движение по улицам Набережно-Крещатицкая, Набережно-Рыбальская, проспектом Героев Сталинграда, улицами Богатырская, Семена Скляренко, Вышгородская, Кирилловская, Елены Телиги, Новоконстантиновская, Щусева.
Затруднено движение по улицам Юрия Ильенко, Сечевых Стрельцов, проспектом Победы, улицами Борщаговская, Вадима Гетьмана, проспектом Валерия Лобановского.
На левом берегу осложнения движения заметны в сторону правого берега проспектами Николая Бажана, Соборности, Романа Шухевича и Броварским проспектом, Дарницким шоссе.
Пробки образовались проспектом Петра Григоренко, проспектом Юрия Гагарина, по проспекту Освободителей, по улицам Миропольская, Братиславская, Оноре де Бальзака, проспектом Владимира Маяковского.
Дополнение
Введение жестких карантинных ограничений с 5 апреля и пропуск в общественный транспорт по спецпропускам, в том числе в метро, создал в первые дни локдауна в Киеве транспортный коллапс.
Люди, которые не получили свои спецпропуска, не могли добраться на работу или домой. Такая ситуация вызвала значительный спрос на услуги такси и рост цен на поездки, чем, кстати, заинтересовался АМКУ.
Сразу же в первый день локдауна в столице вырос спрос на аренду велосипедов.