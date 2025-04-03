Зосередимося на шляху до миру та зміцненні України: Сибіга розпочав візит до штаб-квартири НАТО
Київ • УНН
Голова МЗС України Андрій Сибіга розпочав візит до штаб-квартири НАТО. Він проведе переговори з генсеком Марком Рютте та союзниками щодо миру та підтримки України.
Глава МЗС Андрій Сибіга розпочав візит до штаб-квартири НАТО, де відбудеться багато важливих двосторонніх зустрічей з союзниками по НАТО, переговори з Генеральним секретарем Марком Рютте, передає УНН.
Відбудеться багато важливих двосторонніх зустрічей з союзниками по НАТО, переговори з Генеральним секретарем Марком Рютте, а також засідання Ради Україна-НАТО. Ми зосередимося на шляху до миру, зміцненні України та посиленні тиску на москву задля досягнення миру
"Обговоримо військову допомогу для України": Рютте розповів, які питання підніматимуться під час засідання НАТО03.04.25, 12:51 • 11320 переглядiв
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що Рютте заявив, що на засіданні Ради Україна-НАТО, Андрій Сибіга розповість про безпекову ситуацію, останні військові події та потреби ЗСУ.