Зосередимося на шляху до миру та зміцненні України: Сибіга розпочав візит до штаб-квартири НАТО

Глава МЗС Андрій Сибіга розпочав візит до штаб-квартири НАТО, де відбудеться багато важливих двосторонніх зустрічей з союзниками по НАТО, переговори з Генеральним секретарем Марком Рютте, передає УНН.

Відбудеться багато важливих двосторонніх зустрічей з союзниками по НАТО, переговори з Генеральним секретарем Марком Рютте, а також засідання Ради Україна-НАТО. Ми зосередимося на шляху до миру, зміцненні України та посиленні тиску на москву задля досягнення миру