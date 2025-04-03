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НАБУгейт. Адвокати звинувачують НАБУ у прослуховуванні, НАБУ — у “зборі ухвал”: хто порушив закон
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Зосередимося на шляху до миру та зміцненні України: Сибіга розпочав візит до штаб-квартири НАТО

Київ • УНН

 • 6766 перегляди

Голова МЗС України Андрій Сибіга розпочав візит до штаб-квартири НАТО. Він проведе переговори з генсеком Марком Рютте та союзниками щодо миру та підтримки України.

Зосередимося на шляху до миру та зміцненні України: Сибіга розпочав візит до штаб-квартири НАТО

Глава МЗС Андрій Сибіга розпочав візит до штаб-квартири НАТО, де відбудеться багато важливих двосторонніх зустрічей з союзниками по НАТО, переговори з Генеральним секретарем Марком Рютте, передає УНН.

Відбудеться багато важливих двосторонніх зустрічей з союзниками по НАТО, переговори з Генеральним секретарем Марком Рютте, а також засідання Ради Україна-НАТО. Ми зосередимося на шляху до миру, зміцненні України та посиленні тиску на москву задля досягнення миру 

– зазначив глава МЗС.

"Обговоримо військову допомогу для України": Рютте розповів, які питання підніматимуться під час засідання НАТО03.04.25, 12:51 • 11320 переглядiв

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що Рютте заявив, що на засіданні Ради Україна-НАТО, Андрій Сибіга розповість про безпекову ситуацію, останні військові події та потреби ЗСУ.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаПолітика
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