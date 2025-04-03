Сосредоточимся на пути к миру и укреплению Украины: Сибига начал визит в штаб-квартиру НАТО

Глава МИД Андрей Сибига начал визит в штаб-квартиру НАТО, где состоится много важных двусторонних встреч с союзниками по НАТО, переговоры с Генеральным секретарем Марком Рютте, передает УНН.

Состоится много важных двусторонних встреч с союзниками по НАТО, переговоры с Генеральным секретарем Марком Рютте, а также заседание Совета Украина-НАТО. Мы сосредоточимся на пути к миру, укреплении Украины и усилении давления на москву для достижения мира – отметил глава МИД.

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Ранее УНН писал, что Рютте заявил, что на заседании Совета Украина-НАТО, Андрей Сибига расскажет о ситуации с безопасностью, последних военных событиях и потребностях ВСУ.