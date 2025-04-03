Сосредоточимся на пути к миру и укреплению Украины: Сибига начал визит в штаб-квартиру НАТО

$41.320.06
44.630.03
ukenru
НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон
19:36 • 7618 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
15:18 • 96016 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 160587 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

3 апреля, 13:29 • 101581 просмотра

Грузия сократила срок безвиза для украинцев с трех до одного года

Эксклюзив
3 апреля, 09:14 • 337549 просмотра

Торговая война США: эксперты объяснили последствия для Украины и самой Америки

3 апреля, 08:00 • 171184 просмотра

Пасхальная корзина: во сколько обойдется в этом году

3 апреля, 06:50 • 143326 просмотра

"Сложно, но не критично": в правительстве оценили пошлины Трампа для Украины и работают над лучшими условиями

Эксклюзив
3 апреля, 06:00 • 195697 просмотра

Финтех-эксперт Елена Соседка объяснила, как изменится рынок после легализации криптовалют в Украине

2 апреля, 19:23 • 124127 просмотра

Украина вернула 11 детей с оккупированных территорий и рф

2 апреля, 18:52 • 108035 просмотра

Полуфинал Кубка Украины по футболу: определились участники

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+9°
1.1 м/с
64 %
753 мм
Ясно, в ближайшие 2 часа осадков не ожидается
Популярные новости

Вышел новый трейлер "Мир Юрского периода: Возрождение": Скарлетт Йоханссон впервые появится во франшизе

3 апреля, 10:44 • 131892 просмотра

"Симпсоны" получат продолжение еще на 4 сезона

3 апреля, 12:01 • 41846 просмотра

Подешевели не все: в Украине выросли цены на лекарства, не вошедшие в список Минздрава

3 апреля, 13:03 • 152553 просмотра

"Дружба на всю жизнь": британцев растрогало видео с маленькой принцессой Шарлоттой и ее кузиной

3 апреля, 13:52 • 32263 просмотра

“Мамины достижения”: Дума до сих пор вписывает яхту медведчука в успешные кейсы АРМА

15:43 • 77363 просмотра
публикации

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

19:36 • 7618 просмотра

“Мамины достижения”: Дума до сих пор вписывает яхту медведчука в успешные кейсы АРМА

15:43 • 78161 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка
Эксклюзив

15:18 • 96016 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше
Эксклюзив

3 апреля, 13:51 • 160587 просмотра

Подешевели не все: в Украине выросли цены на лекарства, не вошедшие в список Минздрава

3 апреля, 13:03 • 153281 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Джорджия Мелони

Андрей Сибига

Александр Стабб

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Франция

Германия

Реклама
УНН Lite

Дэвид Швиммер заявил, что не мог слушать культовую песню из "Друзей" с тех пор, как ушел из шоу

16:23 • 18893 просмотра

"Шедевр": киностудия прорекламировала эпическую адаптацию "Одиссеи" от Нолана

15:47 • 20765 просмотра

"Дружба на всю жизнь": британцев растрогало видео с маленькой принцессой Шарлоттой и ее кузиной

3 апреля, 13:52 • 32821 просмотра

"Симпсоны" получат продолжение еще на 4 сезона

3 апреля, 12:01 • 42392 просмотра

Вышел новый трейлер "Мир Юрского периода: Возрождение": Скарлетт Йоханссон впервые появится во франшизе

3 апреля, 10:44 • 132422 просмотра
Актуальное

Старлинк

Шахед-136

Хранитель

YouTube

Вашингтон Пост

Сосредоточимся на пути к миру и укреплению Украины: Сибига начал визит в штаб-квартиру НАТО

Киев • УНН

 • 6620 просмотра

Глава МИД Украины Андрей Сибига начал визит в штаб-квартиру НАТО. Он проведет переговоры с генсеком Марком Рютте и союзниками о мире и поддержке Украины.

Сосредоточимся на пути к миру и укреплению Украины: Сибига начал визит в штаб-квартиру НАТО

Глава МИД Андрей Сибига начал визит в штаб-квартиру НАТО, где состоится много важных двусторонних встреч с союзниками по НАТО, переговоры с Генеральным секретарем Марком Рютте, передает УНН.

Состоится много важных двусторонних встреч с союзниками по НАТО, переговоры с Генеральным секретарем Марком Рютте, а также заседание Совета Украина-НАТО. Мы сосредоточимся на пути к миру, укреплении Украины и усилении давления на москву для достижения мира 

– отметил глава МИД.

"Обсудим военную помощь для Украины": Рютте рассказал, какие вопросы будут подниматься во время заседания НАТО03.04.25, 12:51 • 11156 просмотров

Напомним

Ранее УНН писал, что Рютте заявил, что на заседании Совета Украина-НАТО, Андрей Сибига расскажет о ситуации с безопасностью, последних военных событиях и потребностях ВСУ.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
Марк Рютте
NATO
Украина
Bitcoin
$82,088.70
Золото
$3,131.90
Tesla
$269.16
Brent
$70.10
S&P 500
$5,438.02
Газ TTF
$39.20
Ethereum
$1,788.59