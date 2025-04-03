Сосредоточимся на пути к миру и укреплению Украины: Сибига начал визит в штаб-квартиру НАТО
Киев • УНН
Глава МИД Украины Андрей Сибига начал визит в штаб-квартиру НАТО. Он проведет переговоры с генсеком Марком Рютте и союзниками о мире и поддержке Украины.
Глава МИД Андрей Сибига начал визит в штаб-квартиру НАТО, где состоится много важных двусторонних встреч с союзниками по НАТО, переговоры с Генеральным секретарем Марком Рютте, передает УНН.
Состоится много важных двусторонних встреч с союзниками по НАТО, переговоры с Генеральным секретарем Марком Рютте, а также заседание Совета Украина-НАТО. Мы сосредоточимся на пути к миру, укреплении Украины и усилении давления на москву для достижения мира
"Обсудим военную помощь для Украины": Рютте рассказал, какие вопросы будут подниматься во время заседания НАТО03.04.25, 12:51 • 11156 просмотров
Напомним
Ранее УНН писал, что Рютте заявил, что на заседании Совета Украина-НАТО, Андрей Сибига расскажет о ситуации с безопасностью, последних военных событиях и потребностях ВСУ.