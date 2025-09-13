"Золото" плюс "бронза": українські гімнастки тріумфували на Гран-Прі в чеському Брно
Київ • УНН
На етапі Гран-Прі в чеському Брно українські гімнастки Таїсія Онофрійчук та Поліна Каріка здобули нагороди у багатоборстві. Онофрійчук перемогла, а Каріка посіла третє місце.
Дві українські гімнастки здобули нагороди у багатоборстві на етапі Гран-Прі в чеському Брно. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що Таїсія Онофрійчук перемогла з результатом 115.700 бала, а Поліна Каріка посіла третє місце, набравши 110.700 бала. Срібло у Тари Драгас з Італії (114.100 бала).
Завтра, 14 вересня, обидві наші грації виступлять у всіх чотирьох фіналах
Нагадаємо
Українська рекордсменка світу по стрибках у висоту Ярослава Магучіх стала срібною призеркою у фіналі легкоатлетичних змагань "Діамантова ліга" у стрибках у висоту, які проходили у Цюріху.
