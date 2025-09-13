"Золото" плюс "бронза": українські гімнастки тріумфували на Гран-Прі в чеському Брно

$41.310.10
Ексклюзив
14:03 • 12343 перегляди
Вбивство кота біля супермаркету під Києвом: поліція затребувала запис з відеокамери
Ексклюзив
13 вересня, 10:21 • 23845 перегляди
На Сумщині попереджено замовне вбивство
13 вересня, 07:00 • 34555 перегляди
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo
12 вересня, 19:25 • 35720 перегляди
Не гірше ніж Patriot: Зеленський порівняв Келлога із ППО
12 вересня, 17:47 • 49399 перегляди
Сили оборони повністю зірвали наступальну операцію на Суми - Зеленський
12 вересня, 17:37 • 33569 перегляди
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" у відповідь на атаку російських дронів на Польщу
12 вересня, 14:30 • 52398 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день
12 вересня, 14:01 • 55421 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo
Ексклюзив
12 вересня, 11:55 • 37036 перегляди
В Україні стартував механізм компенсації для ВПО в межах програми єОселя: нардеп Шуляк розповіла, що зміниться
Ексклюзив
12 вересня, 10:50 • 36255 перегляди
Відвантаження нафти призупинено: дрони СБУ уразили ключовий експортний хаб рф - порт приморськPhoto
США запровадять санкції проти компаній країн, які постачають товари для ВПК росії13 вересня, 08:37 • 16465 перегляди
Двоє чоловіків жорстоко зґвалтували неповнолітню на Хмельниччині, суд арештував підозрюванихPhoto13 вересня, 09:28 • 16119 перегляди
Китай попередив Велику Британію та США через прохід кораблів Тайванською протокою13 вересня, 12:17 • 11995 перегляди
Дрон атакував Новоуфімський нафтопереробний завод у рфPhotoVideo13:04 • 12019 перегляди
У рф пролунав вибух на залізничних коліях: є жертви, низка поїздів затримується17:46 • 10782 перегляди
День українського кіно: цікаві факти та популярні фільмиPhotoVideo13 вересня, 07:00 • 34516 перегляди
Інвестиції в людський капітал: як міжнародні компанії навчають українських лікарів12 вересня, 17:22 • 29846 перегляди
Міф про "зайві аптеки": чому Україні не варто скорочувати мережу аптек12 вересня, 15:32 • 31598 перегляди
Свято Воздвиження Хреста Господнього 14 вересня: що не можна робити в цей день12 вересня, 14:30 • 52381 перегляди
Блискучі інвестиції: чи варто зберігати гроші у дорогоцінному камінні12 вересня, 14:26 • 30006 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Марк Рютте
Ілон Маск
Кіт Келлог
Україна
Польща
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Люблін
Ексдружина Розового відповіла на закиди щодо коштів на його реабілітаціюVideo14:46 • 5654 перегляди
5 захоплюючих пригодницьких серіалів: що подивитись у вихідніVideo12 вересня, 14:01 • 55418 перегляди
Шон Вайт і Ніна Добрев розірвали заручини після п’яти років стосунків11 вересня, 14:57 • 44976 перегляди
Осіннє тепло в чашці: 5 напоїв для затишних вечорівPhoto11 вересня, 11:11 • 92783 перегляди
Тelegraph: принц Гаррі вперше за майже 2 роки зустрівся з батьком - королем Чарльзом11 вересня, 07:32 • 53365 перегляди
"Золото" плюс "бронза": українські гімнастки тріумфували на Гран-Прі в чеському Брно

Київ • УНН

 • 54 перегляди

На етапі Гран-Прі в чеському Брно українські гімнастки Таїсія Онофрійчук та Поліна Каріка здобули нагороди у багатоборстві. Онофрійчук перемогла, а Каріка посіла третє місце.

"Золото" плюс "бронза": українські гімнастки тріумфували на Гран-Прі в чеському Брно

Дві українські гімнастки здобули нагороди у багатоборстві на етапі Гран-Прі в чеському Брно. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що Таїсія Онофрійчук перемогла з результатом 115.700 бала, а Поліна Каріка посіла третє місце, набравши 110.700 бала. Срібло у Тари Драгас з Італії (114.100 бала).

Завтра, 14 вересня, обидві наші грації виступлять у всіх чотирьох фіналах

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Українська рекордсменка світу по стрибках у висоту Ярослава Магучіх стала срібною призеркою у фіналі легкоатлетичних змагань "Діамантова ліга" у стрибках у висоту, які проходили у Цюріху.

Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправах25.08.25, 03:01 • 73418 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Спорт