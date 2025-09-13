"Золото" плюс "бронза": украинские гимнастки триумфовали на Гран-При в чешском Брно

Две украинские гимнастки завоевали награды в многоборье на этапе Гран-При в чешском Брно. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, информирует УНН.

Отмечается, что Таисия Онофрийчук победила с результатом 115.700 балла, а Полина Карика заняла третье место, набрав 110.700 балла. Серебро у Тары Драгас из Италии (114.100 балла).

Завтра, 14 сентября, обе наши грации выступят во всех четырех финалах