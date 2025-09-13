"Золото" плюс "бронза": украинские гимнастки триумфовали на Гран-При в чешском Брно
Киев • УНН
На этапе Гран-При в чешском Брно украинские гимнастки Таисия Онофрийчук и Полина Карика завоевали награды в многоборье. Онофрийчук победила, а Карика заняла третье место.
Две украинские гимнастки завоевали награды в многоборье на этапе Гран-При в чешском Брно. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что Таисия Онофрийчук победила с результатом 115.700 балла, а Полина Карика заняла третье место, набрав 110.700 балла. Серебро у Тары Драгас из Италии (114.100 балла).
Завтра, 14 сентября, обе наши грации выступят во всех четырех финалах
Напомним
Украинская рекордсменка мира по прыжкам в высоту Ярослава Магучих стала серебряным призером в финале легкоатлетических соревнований "Бриллиантовая лига" в прыжках в высоту, которые проходили в Цюрихе.
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастике25.08.25, 03:01 • 73418 просмотров