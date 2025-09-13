"Золото" плюс "бронза": украинские гимнастки триумфовали на Гран-При в чешском Брно

$41.310.10
48.270.03
ukenru
Эксклюзив
14:03 • 11995 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
Эксклюзив
13 сентября, 10:21 • 23047 просмотра
На Сумщине предотвращено заказное убийство
13 сентября, 07:00 • 33879 просмотра
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo
12 сентября, 19:25 • 35346 просмотра
Не хуже, чем Patriot: Зеленский сравнил Келлога с ПВО
12 сентября, 17:47 • 49125 просмотра
Силы обороны полностью сорвали наступательную операцию на Сумы - Зеленский
12 сентября, 17:37 • 33503 просмотра
НАТО запускает операцию "Восточный страж" в ответ на атаку российских дронов на Польшу
12 сентября, 14:30 • 52101 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день
12 сентября, 14:01 • 55295 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo
Эксклюзив
12 сентября, 11:55 • 37024 просмотра
В Украине стартовал механизм компенсации для ВПЛ в рамках программы єОселя: нардеп Шуляк рассказала, что изменится
Эксклюзив
12 сентября, 10:50 • 36248 просмотра
Отгрузка нефти приостановлена: дроны СБУ поразили ключевой экспортный хаб рф - порт приморскPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+15°
1.8м/с
58%
758мм
Популярные новости
США введут санкции против компаний стран, поставляющих товары для ВПК россии13 сентября, 08:37 • 15932 просмотра
Двое мужчин жестоко изнасиловали несовершеннолетнюю в Хмельницкой области, суд арестовал подозреваемыхPhoto13 сентября, 09:28 • 15554 просмотра
Китай предупредил Великобританию и США из-за прохода кораблей через Тайваньский пролив13 сентября, 12:17 • 11404 просмотра
Дрон атаковал Новоуфимский нефтеперерабатывающий завод в рфPhotoVideo13:04 • 11427 просмотра
В рф прогремел взрыв на железнодорожных путях: есть жертвы, ряд поездов задерживается17:46 • 8562 просмотра
публикации
День украинского кино: интересные факты и популярные фильмыPhotoVideo13 сентября, 07:00 • 33879 просмотра
Инвестиции в человеческий капитал: как международные компании обучают украинских врачей12 сентября, 17:22 • 29587 просмотра
Миф о "лишних аптеках": почему Украине не стоит сокращать сеть аптек12 сентября, 15:32 • 31354 просмотра
Праздник Воздвижения Креста Господня 14 сентября: что нельзя делать в этот день12 сентября, 14:30 • 52103 просмотра
Блестящие инвестиции: стоит ли хранить деньги в драгоценных камнях12 сентября, 14:26 • 29771 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Марк Рютте
Илон Маск
Кит Келлог
Актуальные места
Украина
Польша
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Люблин
Реклама
УНН Lite
Экс-жена Розового ответила на обвинения по поводу средств на его реабилитациюVideo14:46 • 5422 просмотра
5 увлекательных приключенческих сериалов: что посмотреть в выходныеVideo12 сентября, 14:01 • 55297 просмотра
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений11 сентября, 14:57 • 44881 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 92697 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом11 сентября, 07:32 • 53282 просмотра
Актуальное
9К720 Искандер
Facebook
YouTube
Dassault Rafale
Шахед-136

"Золото" плюс "бронза": украинские гимнастки триумфовали на Гран-При в чешском Брно

Киев • УНН

 • 26 просмотра

На этапе Гран-При в чешском Брно украинские гимнастки Таисия Онофрийчук и Полина Карика завоевали награды в многоборье. Онофрийчук победила, а Карика заняла третье место.

"Золото" плюс "бронза": украинские гимнастки триумфовали на Гран-При в чешском Брно

Две украинские гимнастки завоевали награды в многоборье на этапе Гран-При в чешском Брно. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что Таисия Онофрийчук победила с результатом 115.700 балла, а Полина Карика заняла третье место, набрав 110.700 балла. Серебро у Тары Драгас из Италии (114.100 балла).

Завтра, 14 сентября, обе наши грации выступят во всех четырех финалах

- говорится в сообщении.

Напомним

Украинская рекордсменка мира по прыжкам в высоту Ярослава Магучих стала серебряным призером в финале легкоатлетических соревнований "Бриллиантовая лига" в прыжках в высоту, которые проходили в Цюрихе.

Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастике25.08.25, 03:01 • 73418 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Спорт