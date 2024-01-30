Зниження призивного віку до 25 років і не тільки: основні деталі оновленого урядового законопроекту про мобілізацію

ukenru
29 березня, 17:57 • 102869 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 119113 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 119619 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 158117 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 134188 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 130355 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 142864 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 145320 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 387008 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 172404 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.5 м/с
79 %
749 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
На Полтавщині діти катували 10-річного хлопчика, слідчі відкрили три справи - Лубінець

На Полтавщині діти катували 10-річного хлопчика, слідчі відкрили три справи - Лубінець

29 березня, 19:53 • 28673 перегляди
Передайте цю світлину Маску: мер Дніпра показав знищену після атаки рф автівку Tesla

Передайте цю світлину Маску: мер Дніпра показав знищену після атаки рф автівку Tesla

29 березня, 19:57 • 24636 перегляди
Ворожий удар по Харкову: є загиблий та 10 постраждалих, серед них діти

Ворожий удар по Харкову: є загиблий та 10 постраждалих, серед них діти

29 березня, 20:08 • 24076 перегляди
"Захищати Україну може кожен": за "Контрактом 18−24" до ЗСУ долучилася перша дівчина

"Захищати Україну може кожен": за "Контрактом 18−24" до ЗСУ долучилася перша дівчина

29 березня, 20:25 • 20329 перегляди
На фронті за день майже 200 боєзіткнень: росіяни активно атакують Покровський напрямок

На фронті за день майже 200 боєзіткнень: росіяни активно атакують Покровський напрямок

29 березня, 20:47 • 17245 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 235891 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 387008 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 441876 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 450192 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 359562 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 119113 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 131311 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 125465 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 99615 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 108422 перегляди
Актуальне
Зниження призивного віку до 25 років і не тільки: основні деталі оновленого урядового законопроекту про мобілізацію

Зниження призивного віку до 25 років і не тільки: основні деталі оновленого урядового законопроекту про мобілізацію

Київ • УНН

 • 100665 перегляди

Кабінет міністрів подав до парламенту законопроект щодо вдосконалення мобілізації, військового обліку та служби шляхом зниження призовного віку та уточнення обов'язків громадян.

Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроект щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби, передає УНН.

Деталі

Як йдеться в пояснювальній записці до законопроекту, документ передбачає зміну призовного віку з 27 до 25 років, надання військовим, які були звільнені з полону відпустки тривалістю 90 календарних днів із збереженням грошового забезпечення.

Документ передбачає залучення органів місцевого самоврядування, місцевих державних адміністрацій, військово-цивільних та військових адміністрацій, підприємств, установ і організацій до участі у заходах проведення мобілізації.

Уточнюються норми щодо виконання військово-транспортного обов’язку, а також повноваження Міноборони, Генштабу та розвідувальних органів щодо ведення військового обліку призовників.

Також уточнюються обов’язки громадян щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації, зокрема, щодо встановлення обов’язку проходити медичний огляд, постановки на військовий облік за місцем перебування у разі переїзду під час проведення мобілізації, реєструвати електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста, обов’язкової явки до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки і військових частин після оголошення мобілізації, наявності при собі військово-облікового документу разом з документом, що посвідчує особу, які пред’являються за вимогою згідно закону.

Проект закона встановлює вимоги до повісток про виклик до ТЦК, а також порядок їх вручення. Вводяться нові підстави для надання відстрочки та звільнення від призову на військову службу під час мобілізації.

Окрім того, законопроект відміняє строкову службу та передбачає звільнення в запас всіх строковиків. Передбачатиметься можливість для звільнення з військової служби військових, які служать 36 місяців під час воєнного стану.

"Звільнення таких військовослужбовців визначатиметься строками відповідно до рішення Ставки Верховного Головнокомандувача", - йдеться в пояснювальній записці.

Уточнюються підстави для звільнення з військової служби, а також перелік осіб, які не підлягають призову на військову службу.

Законопроект передбачає запровадження для громадян базової загальновійськової підготовки до 3 місяців при закладах вищої освіти всіх форм власності з 2025 року.

Також засудженим особам може надаватися право за бажанням бути призваними на військову службу за призовом під час мобілізації.

Нагадаємо

Кабінет міністрів України вніс до Верховної Ради оновлений проект закону про мобілізацію.

Павло Башинський

Павло Башинський

ВійнаПолітика
ministerstvo-oborony-ukrainaМіністерство оборони України
verkhovna-radaВерховна Рада
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,110.60
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,842.92