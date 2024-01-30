Зниження призивного віку до 25 років і не тільки: основні деталі оновленого урядового законопроекту про мобілізацію
Київ • УНН
Кабінет міністрів подав до парламенту законопроект щодо вдосконалення мобілізації, військового обліку та служби шляхом зниження призовного віку та уточнення обов'язків громадян.
Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроект щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби, передає УНН.
Деталі
Як йдеться в пояснювальній записці до законопроекту, документ передбачає зміну призовного віку з 27 до 25 років, надання військовим, які були звільнені з полону відпустки тривалістю 90 календарних днів із збереженням грошового забезпечення.
Документ передбачає залучення органів місцевого самоврядування, місцевих державних адміністрацій, військово-цивільних та військових адміністрацій, підприємств, установ і організацій до участі у заходах проведення мобілізації.
Уточнюються норми щодо виконання військово-транспортного обов’язку, а також повноваження Міноборони, Генштабу та розвідувальних органів щодо ведення військового обліку призовників.
Також уточнюються обов’язки громадян щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації, зокрема, щодо встановлення обов’язку проходити медичний огляд, постановки на військовий облік за місцем перебування у разі переїзду під час проведення мобілізації, реєструвати електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста, обов’язкової явки до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки і військових частин після оголошення мобілізації, наявності при собі військово-облікового документу разом з документом, що посвідчує особу, які пред’являються за вимогою згідно закону.
Проект закона встановлює вимоги до повісток про виклик до ТЦК, а також порядок їх вручення. Вводяться нові підстави для надання відстрочки та звільнення від призову на військову службу під час мобілізації.
Окрім того, законопроект відміняє строкову службу та передбачає звільнення в запас всіх строковиків. Передбачатиметься можливість для звільнення з військової служби військових, які служать 36 місяців під час воєнного стану.
"Звільнення таких військовослужбовців визначатиметься строками відповідно до рішення Ставки Верховного Головнокомандувача", - йдеться в пояснювальній записці.
Уточнюються підстави для звільнення з військової служби, а також перелік осіб, які не підлягають призову на військову службу.
Законопроект передбачає запровадження для громадян базової загальновійськової підготовки до 3 місяців при закладах вищої освіти всіх форм власності з 2025 року.
Також засудженим особам може надаватися право за бажанням бути призваними на військову службу за призовом під час мобілізації.
Нагадаємо
Кабінет міністрів України вніс до Верховної Ради оновлений проект закону про мобілізацію.