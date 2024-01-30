Снижение призывного возраста до 25 лет и не только: основные детали обновленного правительственного законопроекта о мобилизации
Киев • УНН
Кабинет министров подал в парламент законопроект по совершенствованию мобилизации, воинского учета и службы путем снижения призывного возраста и уточнения обязанностей граждан.
Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы, передает УНН.
Детали
Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, документ предусматривает изменение призывного возраста с 27 до 25 лет, предоставление военным, которые были освобождены из плена отпуска продолжительностью 90 календарных дней с сохранением денежного обеспечения.
Документ предусматривает привлечение органов местного самоуправления, местных государственных администраций, военно-гражданских и военных администраций, предприятий, учреждений и организаций к участию в мероприятиях проведения мобилизации.
Уточняются нормы по выполнению военно-транспортной обязанности, а также полномочия Минобороны, Генштаба и разведывательных органов по ведению воинского учета призывников.
Также уточняются обязанности граждан по мобилизационной подготовке и мобилизации, в частности, по установлению обязанности проходить медицинский осмотр, постановки на воинский учет по месту пребывания в случае переезда во время проведения мобилизации, регистрировать электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста, обязательной явки в территориальные центры комплектования и социальной поддержки и воинские части после объявления мобилизации, наличия при себе военно-учетного документа вместе с документом, удостоверяющим.
Проект закона устанавливает требования к повесткам о вызове в ТЦК, а также порядок их вручения. Вводятся новые основания для предоставления отсрочки и освобождения от призыва на военную службу по мобилизации.
Кроме того, законопроект отменяет срочную службу и предусматривает увольнение в запас всех срочников. Будет предусматриваться возможность для увольнения с военной службы военных, которые служат 36 месяцев во время военного положения.
"Увольнение таких военнослужащих будет определяться сроками в соответствии с решением Ставки Верховного Главнокомандующего", - говорится в пояснительной записке.
Уточняются основания для увольнения с военной службы, а также перечень лиц, не подлежащих призыву на военную службу.
Законопроект предусматривает введение для граждан базовой общевойсковой подготовки до 3 месяцев при учреждениях высшего образования всех форм собственности с 2025 года.
Также осужденным лицам может предоставляться право по желанию быть призванными на военную службу по призыву по мобилизации.
Напомним
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Снижение призывного возраста до 25 лет и не только: основные детали обновленного правительственного законопроекта о мобилизации
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