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Снижение призывного возраста до 25 лет и не только: основные детали обновленного правительственного законопроекта о мобилизации

Снижение призывного возраста до 25 лет и не только: основные детали обновленного правительственного законопроекта о мобилизации

Киев  •  УНН

30 январь 2024, 19:20  •  18491 просмотра

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Кабинет министров подал в парламент законопроект по совершенствованию мобилизации, воинского учета и службы путем снижения призывного возраста и уточнения обязанностей граждан.

Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, воинского учета и прохождения военной службы, передает УНН.

Детали

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, документ предусматривает изменение призывного возраста с 27 до 25 лет, предоставление военным, которые были освобождены из плена отпуска продолжительностью 90 календарных дней с сохранением денежного обеспечения.

Документ предусматривает привлечение органов местного самоуправления, местных государственных администраций, военно-гражданских и военных администраций, предприятий, учреждений и организаций к участию в мероприятиях проведения мобилизации.

Уточняются нормы по выполнению военно-транспортной обязанности, а также полномочия Минобороны, Генштаба и разведывательных органов по ведению воинского учета призывников.

Также уточняются обязанности граждан по мобилизационной подготовке и мобилизации, в частности, по установлению обязанности проходить медицинский осмотр, постановки на воинский учет по месту пребывания в случае переезда во время проведения мобилизации, регистрировать электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста, обязательной явки в территориальные центры комплектования и социальной поддержки и воинские части после объявления мобилизации, наличия при себе военно-учетного документа вместе с документом, удостоверяющим.

Проект закона устанавливает требования к повесткам о вызове в ТЦК, а также порядок их вручения. Вводятся новые основания для предоставления отсрочки и освобождения от призыва на военную службу по мобилизации.

Кроме того, законопроект отменяет срочную службу и предусматривает увольнение в запас всех срочников. Будет предусматриваться возможность для увольнения с военной службы военных, которые служат 36 месяцев во время военного положения.

"Увольнение таких военнослужащих будет определяться сроками в соответствии с решением Ставки Верховного Главнокомандующего", - говорится в пояснительной записке.

Уточняются основания для увольнения с военной службы, а также перечень лиц, не подлежащих призыву на военную службу.

Законопроект предусматривает введение для граждан базовой общевойсковой подготовки до 3 месяцев при учреждениях высшего образования всех форм собственности с 2025 года.

Также осужденным лицам может предоставляться право по желанию быть призванными на военную службу по призыву по мобилизации.

Напомним

Кабинет министров Украины внес в Верховную Раду обновленный проект закона о мобилизации.

Павел Башинский

Павел Башинский

ВойнаПолитика
Зниження призивного віку до 25 років і не тільки: основні деталі оновленого урядового законопроекту про мобілізацію
Reducing the draft age to 25 years and more: the main details of the updated government draft law on mobilization
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Снижение призывного возраста до 25 лет и не только: основные детали обновленного правительственного законопроекта о мобилизации

Кабинет министров подал в парламент законопроект по совершенствованию мобилизации, воинского учета и службы путем снижения призывного возраста и уточнения обязанностей граждан.

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