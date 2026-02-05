Зниклу 13-річну дівчинку з Львівщини знайшли мертвою

$43.170.02
10:18
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
10:05
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
09:53
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
09:33
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
09:26
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
09:20
На тлі негоди сталося вже 259 ДТП: до третини - у Києві та області, рух на Житомирській трасі ускладнено
07:22
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров
4 лютого, 21:10
Україна втратила 55 тис. військових у війні проти росії - Зеленський
4 лютого, 20:17
Є ризик, що графіки відключень можуть погіршуватися - Шмигаль
4 лютого, 19:40
Міжнародний кримінальний суд отримав запит на арешт чиновників рф за удари по українській енергетиці - ЗМІ
Меланія Трамп продовжує переговори з путіним щодо повернення депортованих українських дітей5 лютого, 03:05
ЗСУ знищили 770 окупантів та 60 артсистем за добу - Генштаб5 лютого, 04:49
Срібло знову обвалюється: падіння на 17% нівелювало спроби відновлення ринку; золото теж падає5 лютого, 05:01
російська атака дронами на Київ: пошкоджено багатоповерхівки, є постраждалі5 лютого, 05:37
Окупанти перекидають війська на північ Донеччини, формат переміщення нетиповий - Андрющенко07:12
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
Ексклюзив
10:05
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою4 лютого, 11:15
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка3 лютого, 14:17
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися3 лютого, 06:30
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Стів Віткофф
Михайло Федоров
Андрій Сибіга
Україна
Сполучені Штати Америки
Київська область
Абу-Дабі
Сумська область
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім'я11:46
Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з'явилося цуценя4 лютого, 23:05
Корсет Вайолет Бріджертон: художник по костюмах розкрив деталі створення образу4 лютого, 19:58
Палаюче піаніно Меловіна, магічне дерево Джамали та молотивний птах "Ziferblat": у скільки обійшлися поїздки українських артистів на Євробачення4 лютого, 18:16
"Я розплакалася": Наталія Могилевська відповіла на критику щодо виховання доньок4 лютого, 17:19
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Дипломатка
Starlink

Зниклу 13-річну дівчинку з Львівщини знайшли мертвою

Київ • УНН

 68 перегляди

На Львівщині поліція розшукала зниклу 13-річну дівчинку, яку мати оголосила в розшук. Дитину виявили без ознак життя. Розпочато кримінальне провадження.

Зниклу 13-річну дівчинку з Львівщини знайшли мертвою

На Львівщині поліцейські розшукали зниклу неповнолітню дівчинку, про зникнення якої напередодні повідомила мати. На жаль, дитину виявили без ознак життя. Про це повідомляє поліція Львівської області, пише УНН.

5 лютого близько 8:46 на лінію 102 звернулась мешканка Стрийщини та повідомила про зникнення доньки. На розшук дитини негайно орієнтували особовий склад Стрийського районного управління поліції

- йдеться у повідомленні.

Попередньо встановлено, що 4 лютого 2026 року о 08:30 дівчинка вийшла з дому до школи. Однак, у навчальному закладі вона не з’явилась. Мобільного телефону з собою не мала. У ході проведення пошукових заходів поліцейські розшукали неповнолітню. На жаль, дівчинка перебувала без ознак життя.

Остаточну причину смерті буде встановлено після проведення судово-медичної експертизи.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Причини та обставини події встановлює слідство.

Закликаємо, у разі зникнення дітей – невідкладно повідомляйте на спецлінію 102 або у застосунку 112

- йдеться у повідомленні.

У Харкові дитина з аутизмом померла в муках: матері повідомлено про підозру05.02.26, 13:59

Ольга Розгон

СуспільствоКримінал та НП
Національна поліція України
Львівська область