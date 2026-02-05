Зниклу 13-річну дівчинку з Львівщини знайшли мертвою
Київ • УНН
На Львівщині поліція розшукала зниклу 13-річну дівчинку, яку мати оголосила в розшук. Дитину виявили без ознак життя. Розпочато кримінальне провадження.
На Львівщині поліцейські розшукали зниклу неповнолітню дівчинку, про зникнення якої напередодні повідомила мати. На жаль, дитину виявили без ознак життя. Про це повідомляє поліція Львівської області, пише УНН.
5 лютого близько 8:46 на лінію 102 звернулась мешканка Стрийщини та повідомила про зникнення доньки. На розшук дитини негайно орієнтували особовий склад Стрийського районного управління поліції
Попередньо встановлено, що 4 лютого 2026 року о 08:30 дівчинка вийшла з дому до школи. Однак, у навчальному закладі вона не з’явилась. Мобільного телефону з собою не мала. У ході проведення пошукових заходів поліцейські розшукали неповнолітню. На жаль, дівчинка перебувала без ознак життя.
Остаточну причину смерті буде встановлено після проведення судово-медичної експертизи.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Причини та обставини події встановлює слідство.
Закликаємо, у разі зникнення дітей – невідкладно повідомляйте на спецлінію 102 або у застосунку 112
