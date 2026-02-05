Зниклу 13-річну дівчинку з Львівщини знайшли мертвою

На Львівщині поліцейські розшукали зниклу неповнолітню дівчинку, про зникнення якої напередодні повідомила мати. На жаль, дитину виявили без ознак життя. Про це повідомляє поліція Львівської області, пише УНН.

5 лютого близько 8:46 на лінію 102 звернулась мешканка Стрийщини та повідомила про зникнення доньки. На розшук дитини негайно орієнтували особовий склад Стрийського районного управління поліції