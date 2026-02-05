Пропавшую 13-летнюю девочку из Львовской области нашли мертвой

На Львовщине полицейские разыскали пропавшую несовершеннолетнюю девочку, о пропаже которой накануне сообщила мать. К сожалению, ребенка обнаружили без признаков жизни. Об этом сообщает полиция Львовской области, пишет УНН.

5 февраля около 8:46 на линию 102 обратилась жительница Стрыйщины и сообщила о пропаже дочери. На розыск ребенка немедленно ориентировали личный состав Стрыйского районного управления полиции - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что 4 февраля 2026 года в 08:30 девочка вышла из дома в школу. Однако, в учебном заведении она не появилась. Мобильного телефона с собой не имела. В ходе проведения поисковых мероприятий полицейские разыскали несовершеннолетнюю. К сожалению, девочка находилась без признаков жизни.

Окончательная причина смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.

По данному факту начато уголовное производство. Причины и обстоятельства происшествия устанавливает следствие.

Призываем, в случае исчезновения детей – безотлагательно сообщайте на спецлинию 102 или в приложении 112 - говорится в сообщении.

В Харькове ребенок с аутизмом умер в мучениях: матери сообщено о подозрении