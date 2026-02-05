Пропавшую 13-летнюю девочку из Львовской области нашли мертвой

$43.170.02
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Эксклюзив
10:05 • 12804 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
09:53 • 10049 просмотра
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
09:33 • 11575 просмотра
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
09:26 • 11030 просмотра
Генштаб подтвердил поражение логистического хаба оккупантов, пункта управления дронов подразделения "Ахмата" на курщине
09:20 • 9002 просмотра
На фоне непогоды произошло уже 259 ДТП: до трети – в Киеве и области, движение на Житомирской трассе затруднено
07:22 • 10991 просмотра
В Абу-Даби начался второй день переговоров с участием Украины, США и рф - Умеров
4 февраля, 21:10 • 19045 просмотра
Украина потеряла 55 тыс. военных в войне против россии - Зеленский
4 февраля, 20:17 • 29835 просмотра
Есть риск, что графики отключений могут ухудшаться - Шмыгаль
4 февраля, 19:40 • 22731 просмотра
Международный уголовный суд получил запрос на арест чиновников рф за удары по украинской энергетике - СМИ
публикации
Эксклюзивы
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
Эксклюзив
10:05 • 12808 просмотра
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой4 февраля, 11:15 • 46474 просмотра
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37 • 76862 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко3 февраля, 14:17 • 77130 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться3 февраля, 06:30 • 115908 просмотра
Звезда "Голоса страны" впервые показала дочь и назвала ее имяPhoto11:46 • 1012 просмотра
Принцесса Уэльская подтвердила пополнение в семье: у Кейт и Уильяма появился щенок4 февраля, 23:05 • 24340 просмотра
Корсет Вайолет Бриджертон: художник по костюмам раскрыл детали создания образаVideo4 февраля, 19:58 • 13733 просмотра
Горящее пианино Меловина, магическое дерево Джамалы и молотильная птица "Ziferblat": во сколько обошлись поездки украинских артистов на ЕвровидениеVideo4 февраля, 18:16 • 13540 просмотра
"Я расплакалась": Наталья Могилевская ответила на критику по поводу воспитания дочерейPhoto4 февраля, 17:19 • 16590 просмотра
Пропавшую 13-летнюю девочку из Львовской области нашли мертвой

Киев • УНН

 • 138 просмотра

Во Львовской области полиция разыскала пропавшую 13-летнюю девочку, которую мать объявила в розыск. Ребенка обнаружили без признаков жизни. Начато уголовное производство.

Пропавшую 13-летнюю девочку из Львовской области нашли мертвой

На Львовщине полицейские разыскали пропавшую несовершеннолетнюю девочку, о пропаже которой накануне сообщила мать. К сожалению, ребенка обнаружили без признаков жизни. Об этом сообщает полиция Львовской области, пишет УНН.

5 февраля около 8:46 на линию 102 обратилась жительница Стрыйщины и сообщила о пропаже дочери. На розыск ребенка немедленно ориентировали личный состав Стрыйского районного управления полиции

- говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что 4 февраля 2026 года в 08:30 девочка вышла из дома в школу. Однако, в учебном заведении она не появилась. Мобильного телефона с собой не имела. В ходе проведения поисковых мероприятий полицейские разыскали несовершеннолетнюю. К сожалению, девочка находилась без признаков жизни.

Окончательная причина смерти будет установлена после проведения судебно-медицинской экспертизы.

По данному факту начато уголовное производство. Причины и обстоятельства происшествия устанавливает следствие.

Призываем, в случае исчезновения детей – безотлагательно сообщайте на спецлинию 102 или в приложении 112

- говорится в сообщении.

В Харькове ребенок с аутизмом умер в мучениях: матери сообщено о подозрении

Ольга Розгон

ОбществоКриминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Львовская область