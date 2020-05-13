ЗНО у 2020 році відбудеться: у Міносвіти назвали умови

“Навчальний рік в закладах загальної середньої освіти закінчується в травні, відповідно до затвердженої структури навчального року. Це йдеться про навчальні заняття. Щодо підготовки до ЗНО: у березні на сайті Міносвіти було оприлюднено сценарій завершення навчального року та проведення ЗНО. Зараз ми працюємо над реалізацією першого сценарію. Тобто ми проводимо ЗНО з 25 червня по 17 липня”, - сказала Мандзій.

З її слів, пробне ЗНО орієнтовно відбудеться 15 і 17 червня.

“Щодо можливості реєстрації на ЗНО, то з 6 по 18 травня є можливість реєстрації на ЗНО ближче до пункту проживання учасника. У понад 1,5 тис. пунктів тестування будуть забезпечені безпечні умови, відповідний рекомендаційний матеріал та розпорядження державного санітарного лікаря готуємо разом з МОЗ”, — додала в.о. міністра.

Як повідомляв УНН, Міносвіти визначилося з датами проведення ЗНО.