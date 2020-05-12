Міносвіти визначилося з датами проведення ЗНО

“Плануємо проведення ЗНО, починаючи з 25 червня до 17 липня”, — сказала Мандзій.

З її слів, перед цим, 15-17 травня, має бути проведено пробне ЗНО.

Мандзій заявила, що у МОН працюють над алгоритмом дій, як має відбуватися ЗНО з урахуванням епідеміологічної ситуації. Цей алгоритм дій повинен затвердити державний санітарний лікар.

Нагадаємо, раніше у МОН повідомили що в Україні з 6 по 18 травня можна змінити місце складання ЗНО, звернувшись до керівника свого закладу освіти та вказавши своє місце перебування.