Міносвіти визначилося з датами проведення ЗНО
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) в Україні цього року відбудеться з 25 червня по 17 липня. Про це заявила виконувач обов’язків міністра освіти і науки Любомира Мандзій в ефірі телеканалу “Україна 24”, передає кореспондент УНН.
“Плануємо проведення ЗНО, починаючи з 25 червня до 17 липня”, — сказала Мандзій.
З її слів, перед цим, 15-17 травня, має бути проведено пробне ЗНО.
Мандзій заявила, що у МОН працюють над алгоритмом дій, як має відбуватися ЗНО з урахуванням епідеміологічної ситуації. Цей алгоритм дій повинен затвердити державний санітарний лікар.
Нагадаємо, раніше у МОН повідомили що в Україні з 6 по 18 травня можна змінити місце складання ЗНО, звернувшись до керівника свого закладу освіти та вказавши своє місце перебування.