Минобразования определилось с датами проведения ВНО

"Планируем проведение ВНО, начиная с 25 июня до 17 июля", - сказала Мандзий.

По ее словам, перед этим, 15-17 мая, должно быть проведено пробное ВНО.

Мандзий заявила, что в МОН работают над алгоритмом действий, как должно проходить ВНО с учетом эпидемиологической ситуации. Этот алгоритм действий должен утвердить государственный санитарный врач.

Напомним, ранее в МОН сообщили, что в Украине с 6 по 18 мая можно изменить место сдачи ВНО, обратившись к руководителю своего учебного заведения и указав свое местонахождение.