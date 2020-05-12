Минобразования определилось с датами проведения ВНО
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. Внешнее независимое оценивание (ВНО) в Украине в этом году пройдет с 25 июня по 17 июля. Об этом заявила исполняющий обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий в эфире телеканала "Украина 24", передает корреспондент УНН.
"Планируем проведение ВНО, начиная с 25 июня до 17 июля", - сказала Мандзий.
По ее словам, перед этим, 15-17 мая, должно быть проведено пробное ВНО.
Мандзий заявила, что в МОН работают над алгоритмом действий, как должно проходить ВНО с учетом эпидемиологической ситуации. Этот алгоритм действий должен утвердить государственный санитарный врач.
Напомним, ранее в МОН сообщили, что в Украине с 6 по 18 мая можно изменить место сдачи ВНО, обратившись к руководителю своего учебного заведения и указав свое местонахождение.