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До 18 травня можна змінити місце складання ЗНО - Міносвіти

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. В Україні з 6 по 18 травня можна змінити місце складання ЗНО, звернувшись до керівника свого закладу освіти та вказавши своє місце перебування. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства освіти і науки України.

До 18 травня можна змінити місце складання ЗНО - Міносвіти

"З 6 до 18 травня можна буде змінити вказане під час реєстрації для участі в ЗНО місце його складання. Таку можливість надає МОН учасникам, місце проживання та заклад освіти яких знаходяться в різних областях, або ж на відстані понад 150 кілометрів одне від одного", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відповідний лист сьогодні був надісланий керівникам закладів освіти.

“Учні шкіл-інтернатів, закладів професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти, які на час карантину поїхали додому в іншу область або на велику відстань від свого закладу освіти, можуть мати незручності з доїздом до населеного пункту, вказаного ними раніше під час реєстрації. Тому ми даємо їм можливість скласти тестування в найближчому до них пункті проведення ЗНО”, - повідомили в МОН.

Зазначається, що змінити місце складання ЗНО учасники можуть, звернувшись до керівника свого закладу освіти та вказавши місце свого перебування у час проходження сесії ЗНО. Керівники закладів освіти зі свого боку мають внести зміни до реєстраційних даних.

Нагадаємо, у Міністерстві освіти і науки України пояснили, що не можна замінити ЗНО вступними іспитами, так як це може збільшити кількість пересування та не дотримання санітарних протоколів.

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