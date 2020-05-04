До 18 травня можна змінити місце складання ЗНО - Міносвіти
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. В Україні з 6 по 18 травня можна змінити місце складання ЗНО, звернувшись до керівника свого закладу освіти та вказавши своє місце перебування. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства освіти і науки України.
"З 6 до 18 травня можна буде змінити вказане під час реєстрації для участі в ЗНО місце його складання. Таку можливість надає МОН учасникам, місце проживання та заклад освіти яких знаходяться в різних областях, або ж на відстані понад 150 кілометрів одне від одного", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що відповідний лист сьогодні був надісланий керівникам закладів освіти.
“Учні шкіл-інтернатів, закладів професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти, які на час карантину поїхали додому в іншу область або на велику відстань від свого закладу освіти, можуть мати незручності з доїздом до населеного пункту, вказаного ними раніше під час реєстрації. Тому ми даємо їм можливість скласти тестування в найближчому до них пункті проведення ЗНО”, - повідомили в МОН.
Зазначається, що змінити місце складання ЗНО учасники можуть, звернувшись до керівника свого закладу освіти та вказавши місце свого перебування у час проходження сесії ЗНО. Керівники закладів освіти зі свого боку мають внести зміни до реєстраційних даних.
Нагадаємо, у Міністерстві освіти і науки України пояснили, що не можна замінити ЗНО вступними іспитами, так як це може збільшити кількість пересування та не дотримання санітарних протоколів.