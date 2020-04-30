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У Міносвіти пояснили, чому під час карантину не можна замінити ЗНО вступними іспитами

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. У Міністерстві освіти і науки України пояснили, що не можна замінити ЗНО вступними іспитами, так як це може збільшити кількість пересування та не дотримання санітарних протоколів. Про це під час брифінгу повідомив заступник міністра освіти і науки України Єгор Стадний, передає УНН.

У Міносвіти пояснили, чому під час карантину не можна замінити ЗНО вступними іспитами

"Проведення ЗНО – це запорука найменшим чином наражати на небезпеку вступників. ЗНО проводиться за суворим протоколом, більшість учасників буде складати ЗНО за місцем свого проживання. Для жителів міст – пункти тестування будуть у пішій доступності. У аудиторії перебувають 15 учасників та 2 інструктори. Ми додаємо заходи, такі як засоби, антисептики, дистанція. Натомість вступні іспити, якби хтось додумався до скасування ЗНО, передбачали пересування людей по всій країні в хаотичному режимі. Пересування, якого забезпечити не можна. 70% вступників їхали до всіх великих міст в Україні. Тобто це набагато більше пересувань, набагато більше зібрань без санітарного протоколу", - зазначив Стадний. 

Нагадаємо, у Міністерстві освіти і науки розповіли, що основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) відбудеться між 25 червня та 17 липня у випадку, якщо карантин завершиться до початку червня.

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