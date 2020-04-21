У МОН повідомили деталі щодо можливих термінів проведення ЗНО

КИЇВ. 21 квітня. УНН. У Міністерстві освіти і науки розповіли, що основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) відбудеться між 25 червня та 17 липня у випадку, якщо карантин завершиться до початку червня. Про це сказав заступник міністра освіти і науки України Єгор Стадний у відеозверненні, передає УНН.