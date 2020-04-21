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У МОН повідомили деталі щодо можливих термінів проведення ЗНО

У МОН повідомили деталі щодо можливих термінів проведення ЗНО

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 квітня. УНН. У Міністерстві освіти і науки розповіли, що основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) відбудеться між 25 червня та 17 липня у випадку, якщо карантин завершиться до початку червня. Про це сказав заступник міністра освіти і науки України Єгор Стадний у відеозверненні, передає УНН.

“Карантин вніс зміни в навчальний процес, але ЗНО відбудеться за будь-яких обставин. Якщо карантин завершиться до початку червня - основна сесія ЗНО відбудеться між 25 червня та 17 липня. Якщо карантин триватиме до початку серпня - основна сесія ЗНО відбудеться між 17 серпня та 4 вересня”, - сказав Єгор Стадний.

Він зазначив, що якби хтось наважився скасувати ЗНО, то сотні тисяч абітурієнтів та їхніх батьків їздили б в інші міста для складання вступних іспитів у великих групах. Тоді як ЗНО складають в групах по 15 осіб, відстань між якими не менше 1,5 метра.

Раніше у МОН заявляли, що терміни проведення ЗНО залежать від завершення карантину.

Нагадаємо, в МОН закликали не проводити останні дзвоники та шкільні випускні.

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