У МОН закликали не проводити останні дзвоники та шкільні випускні
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Міністерство освіти і науки пропонує не проводити цього року останні дзвоники та випускні вечори, щоб не поширювати коронавірус. Про це йдеться в листі Міністерства освіти та науки щодо проведення підсумкового оцінювання та організованого завершення 2019-2020 навчального року, передає УНН.
“З метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) у 2019/2020 навчальному році пропонуємо не проводити масові заходи із залученням учасників освітнього процесу, у тому числі останні дзвоники та випускні вечори”, — йдеться у листі.
Також у МОН рекомендують провести підсумкові оцінювання за допомогою онлайн-технологій. Адже через карантин Міносвіти вже скасувало державну підсумкову атестацію для 4 та 9 класів.
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Крім того, у Міністерстві склали два сценарії завершення навчального року, проведення ЗНО та вступної кампанії у залежності від того, як довго триватиме карантин.
Якщо учні не зможуть повернутися за шкільні парти у червні, то МОН у липні, у серпні зможе провести і пробне тестування, і основну сесію ЗНО.
Якщо ж ЗНО розпочнуть в середині серпня, то результати будуть в середині вересня. За таких умов вступна кампанія у виші завершиться у середині жовтня.
Нагадаємо, Міністерство освіти та науки запустило окремий інформаційний ресурс (сайт), на якому розміщена інформація щодо освітнього процесу в умовах карантину. Інформація стосується не лише уроків, а й виплати вчителям, їх відпусток та інше.