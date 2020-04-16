У МОН закликали не проводити останні дзвоники та шкільні випускні

КИЇВ. 16 квітня. УНН. Міністерство освіти і науки пропонує не проводити цього року останні дзвоники та випускні вечори, щоб не поширювати коронавірус. Про це йдеться в листі Міністерства освіти та науки щодо проведення підсумкового оцінювання та організованого завершення 2019-2020 навчального року, передає УНН.