У МОН розповіли про особливості вступу у заклади профосвіти у 2020 році

КИЇВ. 16 квітня. УНН. У Міністерстві освіти і науки України зібрали на сайті міністерства у розділі “Вступ 2020: Профосвіта” всю необхідну інформацію для вступників у заклади профосвіти. Про це повідомляє УНН із посилання на пресслужбу МОН.