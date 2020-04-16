У МОН розповіли про особливості вступу у заклади профосвіти у 2020 році

ukru
16:58 • 70550 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 143413 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 241623 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 243678 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 242827 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 228568 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 198338 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 185740 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 146029 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 150165 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+3°
 м/с
64 %
758 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 152853 перегляди
В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

В Конгресі США представили резолюцію про невизнання окупації українських територій

20 березня, 11:59 • 158847 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 138384 перегляди
Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

Оприлюднення документів по убивству Кеннеді – чотири основних висновки

20 березня, 15:29 • 262827 перегляди
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 70335 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 241628 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 243683 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 242833 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 228570 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 198340 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 70335 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 22842 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 138384 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 152853 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 112648 перегляди
Актуальне
У МОН розповіли про особливості вступу у заклади профосвіти у 2020 році

У МОН розповіли про особливості вступу у заклади профосвіти у 2020 році

Київ • УНН

 • 15308 перегляди

КИЇВ. 16 квітня. УНН. У Міністерстві освіти і науки України зібрали на сайті міністерства у розділі “Вступ 2020: Профосвіта” всю необхідну інформацію для вступників у заклади профосвіти. Про це повідомляє УНН із посилання на пресслужбу МОН.

“Незважаючи на складні умови, за яких цього року відбуватиметься вступна кампанія до профтехів, наші заклади готові до набору вступників. Зараз ми надаємо роз’яснення у форматі запитань-відповідей про вступ. Передусім ця інформація буде корисною вступникам та їхнім батькам”, — зазначив заступник Міністра освіти і науки Петро Коржевський.

Він також нагадав, що на сайті МОН були опубліковані інфографіки щодо вступу. Зазначається, що приймальні комісії можуть використовувати їх під час роботи зі вступниками або в межах профорієнтаційних заходів.

“Я закликаю молодь більше дізнатися про професії, які можна здобути у закладі профосвіти. Пройдіть профорієнтаційні тести, почитайте профільні буклети, які є в нас на сайті. А далі зателефонуйте у найближчий профтех, де є обрана професія. Вам докладно розкажуть про переваги такої освіти, а також про навчальний процес. Переконаний, вас приємно здивують ті зміни, які вже зараз є в у закладах профосвіти”, — підкреслив Петро Коржевський.

Нагадаємо, Міністерство освіти та науки запустило окремий інформаційний ресурс (сайт), на якому розміщена інформація щодо освітнього процесу в умовах карантину. Інформація стосується не лише уроків, а й виплати вчителям, їх відпусток та інше.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.28
Bitcoin
$84,532.60
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,052.79
Ethereum
$1,979.48