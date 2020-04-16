У МОН розповіли про особливості вступу у заклади профосвіти у 2020 році
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. У Міністерстві освіти і науки України зібрали на сайті міністерства у розділі “Вступ 2020: Профосвіта” всю необхідну інформацію для вступників у заклади профосвіти. Про це повідомляє УНН із посилання на пресслужбу МОН.
“Незважаючи на складні умови, за яких цього року відбуватиметься вступна кампанія до профтехів, наші заклади готові до набору вступників. Зараз ми надаємо роз’яснення у форматі запитань-відповідей про вступ. Передусім ця інформація буде корисною вступникам та їхнім батькам”, — зазначив заступник Міністра освіти і науки Петро Коржевський.
Він також нагадав, що на сайті МОН були опубліковані інфографіки щодо вступу. Зазначається, що приймальні комісії можуть використовувати їх під час роботи зі вступниками або в межах профорієнтаційних заходів.
“Я закликаю молодь більше дізнатися про професії, які можна здобути у закладі профосвіти. Пройдіть профорієнтаційні тести, почитайте профільні буклети, які є в нас на сайті. А далі зателефонуйте у найближчий профтех, де є обрана професія. Вам докладно розкажуть про переваги такої освіти, а також про навчальний процес. Переконаний, вас приємно здивують ті зміни, які вже зараз є в у закладах профосвіти”, — підкреслив Петро Коржевський.
Нагадаємо, Міністерство освіти та науки запустило окремий інформаційний ресурс (сайт), на якому розміщена інформація щодо освітнього процесу в умовах карантину. Інформація стосується не лише уроків, а й виплати вчителям, їх відпусток та інше.