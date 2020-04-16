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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 44956 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 53374 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 67703 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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В МОН рассказали об особенностях поступления в учреждения профобразования в 2020 году

В МОН рассказали об особенностях поступления в учреждения профобразования в 2020 году

Киев  •  УНН

 • 15307 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. В Министерстве образования и науки Украины собрали на сайте министерства в разделе "Поступление 2020: Профобразование" всю необходимую информацию для поступающих в учреждения профобразования. Об этом сообщает УНН со ссылки на пресс-службу Минобразования.

"Несмотря на сложные условия, при которых в этом году будет проходить вступительная кампания в профтехи, наши учреждения готовы к набору абитуриентов. Сейчас мы предоставляем разъяснения в формате вопросов-ответов о вступлении. Прежде всего эта информация будет полезной поступающим и их родителям", - отметил заместитель министра образования и науки Петр Коржевский.

Он также напомнил, что на сайте МОН были опубликованы инфографики по поступлению. Отмечается, что приемные комиссии могут использовать их во время работы с поступающими или в пределах профориентационных мероприятий.

"Я призываю молодежь больше узнать о профессиях, которые можно получить в учреждении профобразования. Пройдите профориентационные тесты, почитайте профильные буклеты, которые у нас на сайте. А дальше позвоните в ближайший профтех, где есть выбранная профессия. Вам подробно расскажут о преимуществах такого образования, а также об учебном процессе. Убежден, вас приятно удивят те изменения, которые уже есть в учреждениях профобразования", - подчеркнул Петр Коржевский.

Напомним, Министерство образования и науки запустило отдельный информационный ресурс (сайт), на котором размещена информация об образовательном процессе в условиях карантина. Информация касается не только уроков, но и выплаты учителям, их отпусков и прочее.

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