В МОН рассказали об особенностях поступления в учреждения профобразования в 2020 году

"Несмотря на сложные условия, при которых в этом году будет проходить вступительная кампания в профтехи, наши учреждения готовы к набору абитуриентов. Сейчас мы предоставляем разъяснения в формате вопросов-ответов о вступлении. Прежде всего эта информация будет полезной поступающим и их родителям", - отметил заместитель министра образования и науки Петр Коржевский.

Он также напомнил, что на сайте МОН были опубликованы инфографики по поступлению. Отмечается, что приемные комиссии могут использовать их во время работы с поступающими или в пределах профориентационных мероприятий.

"Я призываю молодежь больше узнать о профессиях, которые можно получить в учреждении профобразования. Пройдите профориентационные тесты, почитайте профильные буклеты, которые у нас на сайте. А дальше позвоните в ближайший профтех, где есть выбранная профессия. Вам подробно расскажут о преимуществах такого образования, а также об учебном процессе. Убежден, вас приятно удивят те изменения, которые уже есть в учреждениях профобразования", - подчеркнул Петр Коржевский.

Напомним, Министерство образования и науки запустило отдельный информационный ресурс (сайт), на котором размещена информация об образовательном процессе в условиях карантина. Информация касается не только уроков, но и выплаты учителям, их отпусков и прочее.