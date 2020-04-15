МОН запустило інформаційний ресурс для управління освітнім процесом під час карантину
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Міністерство освіти та науки запустило окремий інформаційний ресурс (сайт), на якому розміщена інформація щодо освітнього процесу в умовах карантину. Інформація стосується не лише уроків, а й виплати вчителям, їх відпусток та інше. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства.
“З початку карантину МОН ухвалило багато управлінських рішень, щоб адаптувати освітні процеси до його умов. Відтепер з ключовою інформацією щодо основних змін можна ознайомитись на окремому інфоресурсі. А детально про ці зміни, як і раніше, можна дізнатись на сайті МОН", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що інфоресурс містить ключову інформацію про зміни в роботі дитячих садків, шкіл, закладів ПТО, університетів та коледжів. Зокрема, тут розміщено актуальну інформацію про завершення навчального року в школах, цьогорічне ЗНО та вступну кампанію.
"Сайт також містить корисну інформацію для педагогів – щодо режиму роботи, зарплат, відпустки, атестації, заповнення класних журналів, інструментів для дистанційного навчання тощо. На інфоресурсі також зібрано контакти установ і служб, які стануть у нагоді, якщо потрібно буде уточнити інформацію", - додали в МОН.
Ознайомитися з ресурсом можна за цим посиланням.
Нагадаємо, за інформацією МОН, навчальний рік у школах закінчиться не пізніше 1 липня, за виключенням випускників 11 класу.