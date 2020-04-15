У МОН розповіли, коли закінчиться навчальний рік у школах
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Навчальний рік у школах закінчиться не пізніше 1 липня, за виключенням випускників 11 класу. Про це під час брифінгу представників уряду завила т.в.о. міністра освіти і науки України Любомира Мандзій, передає кореспондент УНН.
"Відповідний рік у школах закінчиться відповідно до чинного законодавства і не пізніше 1 липня для всіх, окрім випускників 11 класу", - зазначила вона.
Нагадаємо, структуру навчального року та форми організації навчання, зокрема і під час карантину, визначає педагогічна рада закладу освіти.