В МОН рассказали, когда закончится учебный год в школах
Киев • УНН
КИЕВ. 15 апреля. УНН. Учебный год в школах закончится не позже 1 июля, за исключением выпускников 11 класса. Об этом во время брифинга представителей правительства заявила и.о. министра образования и науки Украины Любомира Мандзий, передает корреспондент УНН.
"Соответствующий год в школах закончится в соответствии с действующим законодательством и не позднее 1 июля для всех, кроме выпускников 11 класса", - отметила она.
Напомним, структуру учебного года и формы организации обучения, в том числе и во время карантина, определяет педагогический совет учебного заведения.