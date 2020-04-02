Школи самі визначатимуть структуру та форму навчання на час карантину – МОН
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Структуру навчального року та форми організації навчання, зокрема і під час карантину, визначає педагогічна рада закладу освіти. Відповідне роз’яснення опубліковано на сайті МОН, передає УНН.
"У ситуації, в якій сьогодні опинилася Україна і весь світ, ми бачимо, наскільки важлива автономія шкіл та вчителів, що прописана у новому Законі "Про повну загальну середню освіту”. Дистанційне навчання у школах відбувається по-різному. І тому саме школи повинні визначати, як вони завершать цей навчальний рік, що потрібно підтягнути та вдосконалити, на чому акцентувати увагу. Ми даємо таку можливість, адже вони краще знають свої особливості, учнів та вчителів. І стандартизований підхід до всіх тут не спрацює", – зазначила т.в.о. Міністра освіти і науки Любомира Мандзій.
Вона нагадала, що навіть не в умовах карантину, відповідно до законодавства, навчальний рік в українських школах має розпочинатися 1 вересня і завершуватися не пізніше 1 липня.
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Так, під час визначення структури і форм навчання педрада має орієнтуватись на освітню програму, навчальний план, вікові особливості учнів, їхній фізичний, психічний та інтелектуальний розвиток, особливості регіону тощо. Орієнтиром мають бути державні стандарти загальної середньої освіти.
Також під час карантину навчальний матеріал може бути освоєно за допомогою дистанційного навчання. Після карантину – через ущільнення матеріалу з організацією повторення окремих тем.
Повідомляється, що незважаючи на карантин, учні мають бути переведені до наступного класу та отримати свідоцтва досягнень, а випускники – документи про освіту.
Нагадаємо, що 6 квітня для учнів 5-11 класів з усієї країни стартує проект "Всеукраїнська школа онлайн" – уроки з 11 предметів, що за чітким розкладом транслюватимуть українські телеканали та YouTube-канал Міністерства освіти і науки.