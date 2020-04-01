В МОН опублікували розклад онлайн-уроків
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. В Міністерстві освіти і науки опублікували розклад онлайн-уроків для учнів 5-11 класів, які почнуться з понеділка, 6 квітня. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу МОН.
“В понеділок, 6 квітня, о 10:00 для учнів 5-11 класів з усієї країни стартує проект „Всеукраїнська школа онлайн“ — уроки з 11 предметів, які за чітким розкладом транслюватимуть українські телеканали та YouTube-канал Міністерства освіти і науки”, — йдеться у повідомленні.
Вказано, що над проектом працював Офіс Президента, МОН, Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, громадська спілка “Освіторія”, а також 40 педагогів.
“Транслюватимуться уроки з: української мови, української літератури, історії України, всесвітньої історії, англійської мови, фізики, алгебри, геометрії, географії, хімії та біології... Уроки проходитимуть щодня, з понеділка по п’ятницю, до кінця карантину. Кожного дня вони починатимуться о 10:00”, — повідомили у пресслужбі.
Також на сайті можна завантажити розклад занять для кожного класу.
“На YouTube-каналі МОН в описі під кожним відео вчителі також залишатимуть домашні завдання на закріплення теми, які учні зможуть зробити, щоб краще опанувати матеріал. Завдання даватимуться за найпоширенішими в країні підручниками. Посилання на електронні версії цих підручників також можна буде знайти в описі під відео”, — додали у пресслужбі.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський повідомив розклад онлайн школи по ТБ.