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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 90158 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 101450 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 103576 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 102759 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 110896 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100109 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104733 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В МОН опубликовали расписание онлайн-уроков

В МОН опубликовали расписание онлайн-уроков

Киев  •  УНН

 • 15770 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. В Министерстве образования и науки опубликовали расписание онлайн-уроков для учеников 5-11 классов, которые начнутся с понедельника, 6 апреля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МОН.

“В понедельник, 6 апреля, в 10:00 для учеников 5-11 классов со всей страны стартует проект „Всеукраинская школа онлайн“ — уроки по 11 предметам, которые по четкому расписанию будут транслировать украинские телеканалы и YouTube-канал Министерства образования и науки”, — говорится в сообщении.

Указано, что над проектом работал Офис Президента, МОН, Комитет Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций, общественный союз “Освитория”, а также 40 педагогов.

“Будут транслироваться уроки по: украинскому языку, украинской литературе, истории Украины, всемирной истории, английскому языку, физике, алгебре, геометрии, географии, химии и биологии... Уроки будут проходить ежедневно, с понедельника по пятницу, до конца карантина. Каждый день они будут начинаться в 10:00”, — сообщили в пресс-службе.

Также на сайте можно скачать расписание занятий для каждого класса.

“На YouTube-канале МОН в описании под каждым видео учителя также оставлять домашние задания на закрепление темы, которые учащиеся смогут сделать, чтобы лучше овладеть материал. Задача будет даваться по наиболее распространенными в стране учебниками. Ссылки на электронные версии этих учебников можно будет найти в описании под видео”, — добавили в пресс-службе.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский сообщил расписание онлайн школы по ТВ.

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