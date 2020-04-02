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Школы сами будут определять структуру и форму обучения на время карантина - МОН

Школы сами будут определять структуру и форму обучения на время карантина - МОН

Киев  •  УНН

 • 19972 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Структуру учебного года и формы организации обучения, в том числе и во время карантина, определяет педагогический совет учебного заведения. Соответствующее разъяснение опубликовано на сайте МОН, передает УНН.

"В ситуации, в которой сегодня оказалась Украина и весь мир, мы видим, насколько важна автономия школ и учителей, прописаная в новом Законе "О среднем образовании". Дистанционное обучение в школах происходит по-разному. И поэтому именно школы должны определять, как они завершат этот учебный год, что нужно подтянуть и усовершенствовать, на чем акцентировать внимание. Мы даем такую возможность, ведь они лучше знают свои особенности, учеников и учителей. И стандартизированный подход ко всем здесь не сработает", - отметила и.о. Министра образования и науки Любомира Мандзий.

Она напомнила, что даже не в условиях карантина, в соответствии с законодательством, учебный год в украинских школах должен начинаться 1 сентября и завершаться не позднее 1 июля.

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Так, при определении структуры и форм обучения педсовет должен ориентироваться на образовательную программу, учебный план, возрастные особенности учащихся, их физическое, психическое и интеллектуальное развитие, особенности региона и тому подобное. Ориентиром должны быть государственные стандарты общего среднего образования.

Также во время карантина учебный материал может быть освоен с помощью дистанционного обучения. После карантина - через уплотнение материала с организацией повторения отдельных тем.

Сообщается, что несмотря на карантин, ученики должны быть переведены в следующий класс и получить свидетельства достижений, а выпускники - документы об образовании.

Напомним, что 6 апреля для учеников 5-11 классов со всей страны стартует проект "Всеукраинская школа онлайн" - уроки по 11 предметам, что по четкому расписанию будут транслировать украинские телеканалы и YouTube-канал Министерства образования и науки.

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