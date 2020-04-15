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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 11274 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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МОН запустило информационный ресурс для управления образовательным процессом во время карантина

МОН запустило информационный ресурс для управления образовательным процессом во время карантина

Киев  •  УНН

 • 22888 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Министерство образования и науки запустило отдельный информационный ресурс (сайт), на котором размещена информация об образовательном процессе в условиях карантина. Информация касается не только уроков, но и выплат учителям, их отпусков и прочее. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства.

"С начала карантина МОН приняло много управленческих решений, чтобы адаптировать образовательные процессы с его условиями. Теперь с ключевой информацией по основным изменений можно ознакомиться на отдельном инфоресурсе. А подробно об этих изменениях, как и раньше, можно узнать на сайте МОН", - говорится в сообщении.

Отмечается, что инфоресурс содержит ключевую информацию об изменениях в работе детских садов, школ, учреждений ПТУ, университетов и колледжей. В частности, здесь размещена актуальная информация о завершении учебного года в школах, ВНО в этом году и вступительной кампании.

"Сайт также содержит полезную информацию для педагогов - относительно режима работы, зарплат, отпуска, аттестации, заполнения классных журналов, инструментов для дистанционного обучения и др. В инфоресурсе также собраны контакты учреждений и служб, которые пригодятся, если нужно будет уточнить информацию", - добавили в МОН.

Ознакомиться с ресурсом можно по этой ссылке.

Напомним, по информации МОН, учебный год в школах закончится не позже 1 июля, исключая выпускников 11 класса.

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