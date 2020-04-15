МОН запустило информационный ресурс для управления образовательным процессом во время карантина

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Министерство образования и науки запустило отдельный информационный ресурс (сайт), на котором размещена информация об образовательном процессе в условиях карантина. Информация касается не только уроков, но и выплат учителям, их отпусков и прочее. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства.