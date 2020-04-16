В Минобразования призвали не проводить последние звонки и школьные выпускные

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Министерство образования и науки предлагает не проводить в этом году последние звонки и выпускные вечера, чтобы не распространять коронавирус. Об этом говорится в письме Министерства образования и науки о проведении итогового оценивания и организованного завершения 2019-2020 учебного года, передает УНН.