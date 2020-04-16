В Минобразования призвали не проводить последние звонки и школьные выпускные
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Министерство образования и науки предлагает не проводить в этом году последние звонки и выпускные вечера, чтобы не распространять коронавирус. Об этом говорится в письме Министерства образования и науки о проведении итогового оценивания и организованного завершения 2019-2020 учебного года, передает УНН.
"С целью предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19) в 2019/2020 учебном году предлагаем не проводить массовые мероприятия с привлечением участников образовательного процесса, в том числе последние звонки и выпускные вечера", - говорится в письме.
Также в МОН рекомендуют провести итоговые оценки с помощью онлайн-технологий. Ведь из-за карантина Минобразования уже отменило государственную итоговую аттестацию для 4 и 9 классов.
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Кроме того, в Министерстве составили два сценария завершения учебного года, проведения ВНО и вступительной кампании в зависимости от того, как долго продлится карантин.
Если ученики не смогут вернуться за школьные парты в июне, то Минобразования в июле, в августе сможет провести и пробное тестирование, и основную сессию ВНО.
Если же ВНО начнут в середине августа, то результаты будут в середине сентября. При таких условиях вступительная кампания в вузы завершится в середине октября.
Напомним, Министерство образования и науки запустило отдельный информационный ресурс (сайт), на котором размещена информация относительно образовательного процесса в условиях карантина. Информация касается не только уроков, но и выплат учителям, их отпусков и прочее.