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В МОН сообщили детали о возможных сроках проведения ВНО

В МОН сообщили детали о возможных сроках проведения ВНО

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 апреля. УНН. В Министерстве образования и науки рассказали, что основная сессия внешнего независимого оценивания (ВНО) состоится между 25 июня и 17 июля в случае, если карантин завершится до начала июня. Об этом сказал заместитель министра образования и науки Украины Егор Стадный в видеообращении, передает УНН.

"Карантин внес изменения в учебный процесс, но ВНО состоится при любых обстоятельствах. Если карантин завершится до начала июня - основная сессия ВНО состоится между 25 июня и 17 июля. Если карантин продлится до начала августа - основная сессия ВНО состоится между 17 августа и 4 сентября", - сказал Егор Стадный.

Он отметил, что если бы кто-то решился отменить ВНО, то сотни тысяч абитуриентов и их родителей ездили бы в другие города для сдачи вступительных экзаменов в больших группах. Тогда как ВНО сдают в группах по 15 человек, расстояние между которыми не менее 1,5 метра.

Ранее в МОН заявляли, что сроки проведения ВНО зависят от завершения карантина.

Напомним, в МОН призвали не проводить последние звонки и школьные выпускные.

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