В МОН сообщили детали о возможных сроках проведения ВНО

КИЕВ. 21 апреля. УНН. В Министерстве образования и науки рассказали, что основная сессия внешнего независимого оценивания (ВНО) состоится между 25 июня и 17 июля в случае, если карантин завершится до начала июня. Об этом сказал заместитель министра образования и науки Украины Егор Стадный в видеообращении, передает УНН.