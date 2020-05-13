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ВНО в 2020 году состоится: в Минобразования назвали условия

Киев • УНН

 • 12277 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. Внешнее независимое оценивание в Украине пройдет в период с 25 июня по 17 июля, в пунктах проведения тестирования будут обеспечены безопасные условия для детей. Об этом на заседании правительства заявила исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий, передает корреспондент УНН.

ВНО в 2020 году состоится: в Минобразования назвали условия

"Учебный год в учреждениях общего среднего образования заканчивается в мае, согласно утвержденной структуры учебного года. Это говорится о учебных занятиях. По подготовке к ВНО: в марте на сайте Минобразования было обнародовано сценарий завершения учебного года и проведения ВНО. Сейчас мы работаем над реализацией первого сценария. То есть мы проводим ВНО с 25 июня по 17 июля", - сказала Мандзий.

По ее словам, пробное ВНО ориентировочно состоится 15 и 17 июня.

"О возможности регистрации на ВНО, то с 6 по 18 мая есть возможность регистрации на ВНО ближе к пункту проживания участника. В более 1,5 тыс. пунктов тестирования будут обеспечены безопасные условия, соответствующий рекомендательный материал и распоряжения государственного санитарного врача готовим вместе с Минздравом", - добавила и.о. министра.

Как сообщал УНН, Минобразования определилось с датами проведения ВНО.

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