Зняття з військового обліку за 15 тис. доларів: на Київщині судитимуть директора комунального закладу
Київ • УНН
На Київщині директор комунального закладу вимагав 15 тисяч доларів за допомогу зі зняттям з військового обліку. Прокуратура скерувала обвинувальний акт до суду.
За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт щодо директора одного з комунальних закладів Київської обласної ради
За даними слідства, посадовець вимагав та отримав 15 000 доларів США за обіцянку "домовитися" з працівниками медичних закладів. Йшлося про підготовку документів, які дозволяли б громадянину знятися з військового обліку.
Таким чином, директор вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 369-2 КК України – одержання неправомірної вигоди за обіцянку вплинути на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави чи місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди.
