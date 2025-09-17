$41.180.06
09:20
Рада ухвалила закон про військового омбудсмана: що передбачається
09:16
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: вирок планують оголосити в понеділок
Ексклюзив
05:30
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
17 вересня, 02:27
Сили оборони України нищать ворога: Сирський назвав втрати росії за 2025 рікVideo
16 вересня, 16:50
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Ексклюзив
16 вересня, 15:22
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 14:08
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
16 вересня, 10:17
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
16 вересня, 10:07
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 09:54
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Зняття з військового обліку за 15 тис. доларів: на Київщині судитимуть директора комунального закладу

Київ • УНН

 • 134 перегляди

На Київщині директор комунального закладу вимагав 15 тисяч доларів за допомогу зі зняттям з військового обліку. Прокуратура скерувала обвинувальний акт до суду.

Зняття з військового обліку за 15 тис. доларів: на Київщині судитимуть директора комунального закладу

На Київщині посадовець вимагав 15 тисяч доларів за "допомогу" з військовим обліком, прокуратура скерувала справу до суду. Про це повідомляє Офіс Генерального прокура, пише УНН.

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт щодо директора одного з комунальних закладів Київської обласної ради

- йдеться у повідомленні.

За даними слідства, посадовець вимагав та отримав 15 000 доларів США за обіцянку "домовитися" з працівниками медичних закладів. Йшлося про підготовку документів, які дозволяли б громадянину знятися з військового обліку.

Таким чином, директор вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 369-2 КК України – одержання неправомірної вигоди за обіцянку вплинути на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави чи місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди.

8 000 доларів за незаконний перетин: викрито спробу підкупу прикордонника17.09.25, 08:05 • 2098 переглядiв

Ольга Розгон

СуспільствоКримінал та НП
Київська область