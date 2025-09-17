Снятие с воинского учета за 15 тыс. долларов: на Киевщине будут судить директора коммунального учреждения
Киев • УНН
На Киевщине директор коммунального учреждения требовал 15 тысяч долларов за помощь со снятием с воинского учета. Прокуратура направила обвинительный акт в суд.
В Киевской области чиновник требовал 15 тысяч долларов за "помощь" с воинским учетом, прокуратура направила дело в суд. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
Под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры в суд направлен обвинительный акт в отношении директора одного из коммунальных учреждений Киевского областного совета
По данным следствия, чиновник требовал и получил 15 000 долларов США за обещание "договориться" с работниками медицинских учреждений. Речь шла о подготовке документов, которые позволяли бы гражданину сняться с воинского учета.
Таким образом, директор совершил уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 369-2 УК Украины – получение неправомерной выгоды за обещание повлиять на принятие решения лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления, соединенное с вымогательством такой выгоды.
