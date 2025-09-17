Снятие с воинского учета за 15 тыс. долларов: на Киевщине будут судить директора коммунального учреждения

$41.180.06
09:20 • 5544 просмотра
Рада приняла закон о военном омбудсмене: что предусматривается
Эксклюзив
05:30 • 14023 просмотра
День усыновления: почему тысячи украинских подростков до сих пор ждут семью
17 сентября, 02:27 • 17047 просмотра
Силы обороны Украины уничтожают врага: Сырский назвал потери России за 2025 годVideo
16 сентября, 16:50 • 65157 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
Эксклюзив
16 сентября, 15:22 • 89843 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
Эксклюзив
16 сентября, 14:08 • 47395 просмотра
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
16 сентября, 10:17 • 59507 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
Эксклюзив
16 сентября, 10:07 • 88535 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
Эксклюзив
16 сентября, 09:54 • 30829 просмотра
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
Эксклюзив
16 сентября, 09:19 • 62386 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
Обвиняемый в убийстве Чарли Кирка оставил записку перед стрельбой: раскрыты детали17 сентября, 01:01 • 14997 просмотра
Под угрозой вся военная логистика россии: "АТЕШ" парализовал железнодорожный узел под екатеринбургомPhoto17 сентября, 03:14 • 17408 просмотра
Корабли НАТО провели спецоперацию из-за подозрительного судна РФ у берегов Швеции17 сентября, 03:37 • 35133 просмотра
Выборы в Верховную Раду могут состояться уже в ближайшее время - нардеп04:55 • 23529 просмотра
Готовим запеканку: топ невероятно вкусных рецептовPhoto08:16 • 12876 просмотра
публикации
Враг бьет по логистическим складам. Что известно об ударе шахеда в Киевской области16 сентября, 12:55 • 45359 просмотра
Снятие с воинского учета за 15 тыс. долларов: на Киевщине будут судить директора коммунального учреждения

Киев • УНН

 • 390 просмотра

На Киевщине директор коммунального учреждения требовал 15 тысяч долларов за помощь со снятием с воинского учета. Прокуратура направила обвинительный акт в суд.

Снятие с воинского учета за 15 тыс. долларов: на Киевщине будут судить директора коммунального учреждения

В Киевской области чиновник требовал 15 тысяч долларов за "помощь" с воинским учетом, прокуратура направила дело в суд. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Под процессуальным руководством Киевской областной прокуратуры в суд направлен обвинительный акт в отношении директора одного из коммунальных учреждений Киевского областного совета

- говорится в сообщении.

По данным следствия, чиновник требовал и получил 15 000 долларов США за обещание "договориться" с работниками медицинских учреждений. Речь шла о подготовке документов, которые позволяли бы гражданину сняться с воинского учета.

Таким образом, директор совершил уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 369-2 УК Украины – получение неправомерной выгоды за обещание повлиять на принятие решения лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления, соединенное с вымогательством такой выгоды.

8 000 долларов за незаконное пересечение: разоблачена попытка подкупа пограничника17.09.25, 08:05 • 2112 просмотров

Ольга Розгон

Киевская область