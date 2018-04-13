ЗМІ розповіли, під кого українська влада спробує монополізувати лотерейний ринок

ukru
Ексклюзив
26 березня, 14:20 • 161127 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
26 березня, 13:52 • 159522 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
26 березня, 10:32 • 292220 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

26 березня, 09:27 • 206330 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

26 березня, 08:24 • 306534 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 207134 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 234735 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 253339 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 246116 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 136104 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
1 м/с
72 %
752 мм
Ясно, опадів не очікується в найближчі 2 години
Популярнi новини
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 121601 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 80428 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 92040 перегляди
В росії прокоментували можливість управління ЗАЕС спільно із США

В росії прокоментували можливість управління ЗАЕС спільно із США

15:52 • 47256 перегляди
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

16:24 • 125751 перегляди
Публікації
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

16:24 • 125751 перегляди
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

26 березня, 14:20 • 161127 перегляди
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

26 березня, 10:32 • 292220 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

26 березня, 08:24 • 306534 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 274457 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 92040 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 80428 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 121601 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 139470 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 144879 перегляди
Актуальне
ЗМІ розповіли, під кого українська влада спробує монополізувати лотерейний ринок

ЗМІ розповіли, під кого українська влада спробує монополізувати лотерейний ринок

Київ • УНН

 • 7384 перегляди

КИЇВ. 13 квітня. УНН. Влада України знайшла спосіб, як створити монополіста на ринку лотерей, а заодно і легалізувати азартні ігри. Про це написав журналіст Кирило Сомов, передає УНН з посиланням на "Лівий берег".

Він зазначив, що боротьба за лотерейний ринок країни триває не перший рік.

"З 2015 року двох з трьох операторів лотерейного ринку щорічно включають до санкційних антиросійських списків. Одночасно Міністерство фінансів розробляє проект ліцензійних умов, який дозволяє саме третьому, чи непідсанкційному оператору отримати ліцензію і доступ до мільярда доларів. А решта гравців автоматично вибувають з гри - згідно з проектом ліцензійних умов вони не можуть отримати ліцензію через санкції", - розповів К.Сомов.

Він додав, що застосування антиросійських санкцій проти двох з трьох лотерейних операторів нагадує спробу створити монополію на ринку. Санкції проти компаній застосовуються вже у третій раз, і кожного разу вони необгрунтовані, вважає К.Сомов.

"Щоб довести безпідставність санкцій і звинувачень, обидві компанії тут же розкрили своїх кінцевих власників. З'ясувалося, що "Патріот" на 100% належить громадянину України, колишньому керівнику "Ощадбанку" Олександру Морозову (хоча до 2015 року компанія входила до холдингу Finstar російського мільярдера Олега Бойка), а бенефіціаром "М.С.Л." є громадянин Греції Маркос Шіапаніс, який давно і успішно займається лотерейним бізнесом і також не має ніякого стосунку до РФ. Але на чиновників з РНБОУ ці аргументи ніяк не подіяли, санкції потім були продовжені в 2016 та 2017 роках", - пояснив він.

При цьому СБУ вже давно провела перевірку щодо "М.С.Л." і не виявила жодної підозрілої діяльності цього оператора, запевнив К.Сомов. Не знайшлося аргументів і у РНБО.

"За весь час РНБОУ не озвучувала доказів причетності компаній до російського капіталу або фактів фінансування тероризму", - підкреслив він.

Поки два з трьох операторів під санкціями, на лотерейному ринку успішно діє компанія "Українська національна лотерея", розповів К.Сомов. Зараз "УНЛ" номінується Мінфіном як монополіст лотерейного ринку.

"Чи буде він хорошим монополістом і платником податків? Показове порівняння: за два роки 2015-2016, поки два оператори були під санкціями і не платили податків (рахунки в банках автоматично блокуються), "УНЛ" майже в 10 разів скоротив виплату податків до: 2014 рік - 97,9 млн грн, 2015 рік - 3,4 млн грн, 2016 рік - 11,3 млн грн (дослідження АМКУ про лотерейний ринок, стор. 48)", - підкреслив журналіст.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$269.80
Brent
$73.13
Bitcoin
$86,621.40
S&P 500
$5,696.51
Газ TTF
$40.87
Золото
$3,052.84
Ethereum
$1,999.49