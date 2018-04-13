ЗМІ розповіли, під кого українська влада спробує монополізувати лотерейний ринок

Він зазначив, що боротьба за лотерейний ринок країни триває не перший рік.

"З 2015 року двох з трьох операторів лотерейного ринку щорічно включають до санкційних антиросійських списків. Одночасно Міністерство фінансів розробляє проект ліцензійних умов, який дозволяє саме третьому, чи непідсанкційному оператору отримати ліцензію і доступ до мільярда доларів. А решта гравців автоматично вибувають з гри - згідно з проектом ліцензійних умов вони не можуть отримати ліцензію через санкції", - розповів К.Сомов.

Він додав, що застосування антиросійських санкцій проти двох з трьох лотерейних операторів нагадує спробу створити монополію на ринку. Санкції проти компаній застосовуються вже у третій раз, і кожного разу вони необгрунтовані, вважає К.Сомов.

"Щоб довести безпідставність санкцій і звинувачень, обидві компанії тут же розкрили своїх кінцевих власників. З'ясувалося, що "Патріот" на 100% належить громадянину України, колишньому керівнику "Ощадбанку" Олександру Морозову (хоча до 2015 року компанія входила до холдингу Finstar російського мільярдера Олега Бойка), а бенефіціаром "М.С.Л." є громадянин Греції Маркос Шіапаніс, який давно і успішно займається лотерейним бізнесом і також не має ніякого стосунку до РФ. Але на чиновників з РНБОУ ці аргументи ніяк не подіяли, санкції потім були продовжені в 2016 та 2017 роках", - пояснив він.

При цьому СБУ вже давно провела перевірку щодо "М.С.Л." і не виявила жодної підозрілої діяльності цього оператора, запевнив К.Сомов. Не знайшлося аргументів і у РНБО.

"За весь час РНБОУ не озвучувала доказів причетності компаній до російського капіталу або фактів фінансування тероризму", - підкреслив він.

Поки два з трьох операторів під санкціями, на лотерейному ринку успішно діє компанія "Українська національна лотерея", розповів К.Сомов. Зараз "УНЛ" номінується Мінфіном як монополіст лотерейного ринку.

"Чи буде він хорошим монополістом і платником податків? Показове порівняння: за два роки 2015-2016, поки два оператори були під санкціями і не платили податків (рахунки в банках автоматично блокуються), "УНЛ" майже в 10 разів скоротив виплату податків до: 2014 рік - 97,9 млн грн, 2015 рік - 3,4 млн грн, 2016 рік - 11,3 млн грн (дослідження АМКУ про лотерейний ринок, стор. 48)", - підкреслив журналіст.