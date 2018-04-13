СМИ рассказали, под кого украинская власть попытается монополизировать лотерейный рынок

Он отметил, что борьба за лотерейный рынок страны длится не первый год.

"С 2015 года двух из трех операторов лотерейного рынка ежегодно включают в санкционные антироссийские списки. Одновременно Министерство финансов разрабатывает проект лицензионных условий, который позволяет именно третьему, не санкционному оператору получить лицензию и доступ к миллиарду долларов. А остальные игроки автоматически выбывают из игры – согласно проекту лицензионных условий они не могут получить лицензию из-за санкций", - рассказал К.Сомов.

Он добавил, что применение антироссийских санкций против двух из трех лотерейных операторов напоминает попытку создать монополию на рынке. Санкции против компаний применяются уже в третий раз, и каждый раз они необоснованны, считает К.Сомов.

"Чтобы доказать безосновательность санкций и обвинений, обе компании тут же раскрыли своих конечных собственников. Выяснилось, что "Патриот" на 100% принадлежит гражданину Украины, бывшему руководителю "Ощадбанка" Александру Морозову (хотя до 2015 года компания входила в холдинг Finstar росийского миллиардера Олега Бойко), а бенефициаром "М.С.Л." является гражданин Греции Маркос Шиапанис, который давно и успешно занимается лотерейным бизнесом и также не имеет никакого отношения к РФ. Но на чиновников из СНБОУ эти аргументы никак не подействовали, и санкции затем были продлены в 2016 и 2017 годах", - объяснил он.

При этом СБУ уже давно провела проверку в отношении "М.С.Л." и не выявила никакой подозрительной деятельности этого оператора, заверил К.Сомов. Не нашлось аргументов и у СНБО.

"За все время СНБОУ не озвучивал доказательств причастности компаний к российскому капиталу или фактам финансирования терроризма", - подчеркнул он.

Пока два из трех операторов под санкциями, на лотерейном рынке успешно действует компания "Украинская национальная лотерея", рассказал К.Сомов. Сейчас "УНЛ" номинируется Минфином в качестве монополиста лотерейного рынка.

"Будет ли он хорошим монополистом и налогоплательщиком? Показательное сравнение: за два года 2015-2016, пока два оператора были под санкциями и не платили налогов (счета в банках автоматически блокируются), "УНЛ" почти в 10 раз сократил выплату налогов: 2014 год - 97,9 млн грн, 2015 год - 3,4 млн грн, 2016 год - 11,3 млн грн (исследование АМКУ о лотерейном рынке, стр. 48)", - подчеркнул журналист.