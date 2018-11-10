ЗМІ повідомили про передачу Росії австрійським військовим даних про НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Президент Австрії Александер ван дер Беллен закликав провести “ретельне розслідування” справи відставного австрійського офіцера, підозрюваного владою країни у шпигунстві на користь РФ. Про це інформує УНН із посиланням на Österreich.
“Шпигунство неприйнятне”, — підкреслив він в інтерв’ю газеті.
Газета Salzburger Nachrichten повідомила у п’ятницю, що 70-річний відставний полковник австрійської армії, підозрюваний у шпигунстві на користь Росії, відвідував семінари та курси Північноатлантичного альянсу та передавав інформацію звідти російським спецслужбам.
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За її даними, офіцер під час служби в армії Австрії, яка не входить у НАТО і підтримує нейтральний статус, відвідував за партнерськими програмами семінари Північноатлантичного альянсу, збирав на них відомості і передавав їх Росії.
Крім того, метою військового була так звана “м’яка інформація”: про слабкості різних впливових персон, їхні вподобання у випивці та їжі, громадська думка в різних підрозділах армії. Уродженець Зальцбурга також передавав Москві контактні дані з корпоративної мережі австрійських збройних сил, пише газета.
Видання Kronen Zeitung уточнило, що він був завербований ще в 1988 році у Тегерані та співпрацював із радянською і російською військовою розвідкою. За даними ЗМІ, він виходив на зв’язок із російським колегою “Юрієм” кожні два тижні і регулярно передавав інформацію про функціонування австрійських ВВС і артилерійських установок.
Як раніше інформував УНН, австрійська влада 9 листопада повідомила, що веде розслідування відносно 70-річного відставного полковника австрійської армії. Міністерство оборони Австрії підозрює його в передачі протягом останніх 20 років російській військовій розвідці інформації про австрійську військову авіацію, артилерійські системи, вищих чиновників і міграційну кризу. Прокуратура перевіряє ці звинувачення в частині злочину про розголошення державної таємниці. У разі підтвердження підозр обвинуваченому військовому пенсіонеру може загрожувати до 10 років позбавлення волі.
Канцлер Австрії Себастьян Курц вже заявив про неприйнятність російського шпигунства в Європі. Міністр закордонних справ Карін Кнайсль скасувала запланований на 2-3 грудня візит до Росії і застерегла, що при підтвердженні факту шпигунства відносини між двома країнами можуть ускладнитися.