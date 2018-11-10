СМИ сообщили о передаче России австрийским военным данных о НАТО

“Шпионаж неприемлем”, — подчеркнул он в интервью газете.

Газета Salzburger Nachrichten сообщила в пятницу, что 70-летний отставной полковник австрийской армии, подозреваемый в шпионаже в пользу России, посещал семинары и курсы Североатлантического альянса и передавал информацию оттуда российским спецслужбам.

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По ее данным, офицер во время службы в армии Австрии, которая не входит в НАТО и поддерживает нейтральный статус, посещал по партнерским программам семинары Североатлантического альянса, собирал на них сведения и передавал их России.

Кроме того, целью военного была так называемая “мягкая информация”: о слабости различных влиятельных персон, их предпочтения в выпивке и еде, общественное мнение в различных подразделениях армии. Уроженец Зальцбурга также передавал Москве контактные данные из корпоративной сети австрийских вооруженных сил, пишет газета.

Издание Kronen Zeitung уточнило, что он был завербован еще в 1988 году в Тегеране и сотрудничал с советской и российской военной разведкой. По данным СМИ, он выходил на связь с российским коллегой “Юрием” каждые две недели и регулярно передавал информацию о функционировании австрийских ВВС и артиллерийских установок.

Как ранее информировал УНН, австрийские власти 9 ноября сообщила, что ведет расследование в отношении 70-летнего отставного полковника австрийской армии. Министерство обороны Австрии подозревает его в передаче за последние 20 лет российской военной разведке информации об австрийской военной авиации, артиллерийские системы, высших чиновников и миграционную кризис. Прокуратура проверяет эти обвинения в части преступления о разглашении государственной тайны. В случае подтверждения подозрений обвиняемому военному пенсионеру грозит до 10 лет лишения свободы.

Канцлер Австрии Курц уже заявил о неприемлемости российского шпионажа в Европе. Министр иностранных дел Карин Кнайсль отменила запланированный на 2-3 декабря визит в Россию и предупредила, что при подтверждении факта шпионажа отношения между двумя странами могут осложниться.