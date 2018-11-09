Австрія затримала полковника через шпигунство для РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Розвідувальна служба Австрії розкрила з міжнародною допомогою шпигунську діяльність за участю відставного офіцера австрійської армії, який більше 10 років передавав секретні документи РФ. Про це на своїй сторінці Twitter написав речник міноборони Австрії Міхаель Бауер у п'ятницю, передає УНН.
"Військова розвідка за допомогою міжнародного співробітництва розкрила випадок шпигунства. Відставний офіцер армії Австрії з 1990-х років шпигував за збройними силами (Австрії – ред.) і передавав документи Росії. Щодо нього порушено справу", - йдеться у заяві Бауера.
Як повідомляв УНН, нідерландська військова розвідка MIVD минулого місяця повідомила, що запобігла ймовірній кібератаці на ОЗХЗ, яку готували російські спецслужби. Крім того, за інформацією ЗМІ, російські хакери, що намагалися викрасти дані ОЗХЗ у Гаазі, також викрали доповідь МЗС Бельгії про Україну.
У Швейцарії затримали двох громадян РФ за плани хакерської атаки на WADA.
Пізніше мін’юст США висунув звинувачення у причетності до кібератак семи росіянам, які підозрюються у шпигунстві для російських спецслужб.
Канада також приєдналась до своїх союзників у виявленні та викритті серії злочинних кібероперацій російських військових.