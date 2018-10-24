У Швейцарії затримали двох громадян РФ за плани хакерської атаки на WADA

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Двох громадян Росії у вівторок, 23 жовтня, затримали за підозрою у плануванні здійснення хакерської атаки на лабораторію Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) у Лозанні. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.