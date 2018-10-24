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У Швейцарії затримали двох громадян РФ за плани хакерської атаки на WADA

У Швейцарії затримали двох громадян РФ за плани хакерської атаки на WADA

Київ • УНН

 • 9119 перегляди

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Двох громадян Росії у вівторок, 23 жовтня, затримали за підозрою у плануванні здійснення хакерської атаки на лабораторію Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) у Лозанні. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

Громадяни РФ планували здійснити хакерську атаку на лабораторію Всесвітнього антидопінгового агентства у Лозанні. Раніше розвідслужба Швейцарії застерігала від атак РФ на міжнародні установи в країні.

Міністерство юстиції Швейцарії дало дозвіл на подальше розслідування справи. Двоє ймовірних хакерів, на додачу до лабораторії WADA, планували хакерські атаки на ряд інших установ.

Як повідомляли раніше, місяць тому виконавчий комітет WADA поновив у правах Російське антидопінгове агентство (РУСАДА), котре було позбавлене акредитації з листопада 2015 року, коли з’явилася інформація про вживання допінгу російськими легкоатлетами. Утім, поновлення супроводжувалось жорсткими умовами і вказанням чітких термінів, у які WADA має отримати доступ до лабораторних даних і зразків проб у московській лабораторії.

Як повідомляв УНН, нещодавно шеф розвідки Швейцарії застерігав від посилення шпигунства з боку Росії.

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