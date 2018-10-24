В Швейцарии задержали двух граждан РФ за планы хакерской атаки на WADA
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Двух граждан России во вторник, 23 октября, задержали по подозрению в планировании осуществления хакерской атаки в лабораторию Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Лозанне. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
Граждане РФ планировали хакерскую атаку на лабораторию Всемирного антидопингового агентства в Лозанне. Ранее разведслужба Швейцарии предостерегала от атак РФ на международные учреждения в стране.
Министерство юстиции Швейцарии дало разрешение на дальнейшее расследование дела. Двое предполагаемых хакеров, в дополнение к лаборатории WADA, планировали хакерские атаки на ряд других учреждений.
Как сообщалось ранее, месяц назад исполнительный комитет WADA возобновил в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), которое было лишено аккредитации с ноября 2015 года, когда появилась информация об употреблении допинга российскими легкоатлетами. Впрочем, восстановление сопровождалось жесткими условиями и указанием четких сроков, в которые WADA может получить доступ к лабораторных данных и образцов проб в московской лаборатории.
Как сообщал УНН, недавно шеф разведки Швейцарии предостерегал от усиления шпионажа со стороны России.