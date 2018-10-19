Шеф розвідки Швейцарії застерігає від посилення шпигунства з боку Росії

"Я не можу оприлюднити багато деталей щодо російських дій у Швейцарії, але очевидно, що їх більше, ніж будь-коли раніше", - зазначив голова Федеральної розвідувальної служби Швейцарії Жан-Філіпп Годен.



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На думку Годена, РФ обрала Швейцарію мішенню своїх шпигунських дій через те, що тут розташовані офіси багатьох міжнародних організацій та установ. Зокрема, ще однією ціллю російських шпигунів може бути Міжнародний олімпійський комітет (МОК). Від додав, що Москва "перетнула червону лінію" спробами атак на міжнародні організації та інфраструктуру Швейцарії.



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Як повідомляв УНН, сайт журналістських розслідувань Bellingcat встановив справжню особу одного з підозрюваних у отруєнні колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля.