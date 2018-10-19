Шеф разведки Швейцарии предостерегает от усиления шпионажа со стороны России
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Шпионская активность России в Швейцарии растет, сообщили в Федеральной разведывательной службе страны (NDB) в пятницу, 19 октября. Заявление прозвучало после вскрытия двух случаев, когда российские шпионы пытались вмешаться в работу Всемирного антидопингового агентства (WADA) и швейцарской лаборатории Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), передает УНН со ссылкой на DW.
"Я не могу обнародовать многие детали относительно российских действий в Швейцарии, но очевидно, что их больше, чем когда-либо раньше", - отметил глава Федеральной разведывательной службы Швейцарии Жан-Филипп Годен.
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По мнению Годена, РФ выбрала Швейцарию мишенью своих шпионских действий из-за того, что здесь расположены офисы многих международных организаций и учреждений. В частности, еще одной целью российских шпионов может быть Международный олимпийский комитет (МОК). От добавил, что Москва "пересекла красную линию" попытками атак на международные организации и инфраструктуру Швейцарии.
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Как сообщал УНН, сайт журналистских расследований Bellingcat установил истинную личность одного из подозреваемых в отравлении бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля.